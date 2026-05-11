Starbucks Chilled Coffee x Jax Jones: Τι ετοιμάζουν στον Τάμεση

«Do your thing». Τι σκέφτεσαι όταν το ακούς; Είναι ένα απλό moto ή μια στάση ζωής που μας δίνει το ελεύθερο να είμαστε οι πραγματικοί εαυτοί μας, unapologetically us; Είναι μια μικρή υπενθύμιση ελευθερίας μέσα στην πίεση του να μοιάζουμε συνεχώς με όλους τους άλλους. Είναι η άδεια που δίνουμε στον εαυτό μας να εκφραστεί ελεύθερα, χωρίς φίλτρα, χωρίς απολογίες και χωρίς την ανάγκη της επιβεβαίωσης. Σε όλο αυτό το ταξίδι αυτοπεποίθησης πρέπει να έχουμε στο πλάι μας supporters, αυτούς που είναι δίπλα μας καθημερινά και μας κάνουν να χαμογελάμε λίγο παραπάνω. Ένας από αυτούς είναι και τα Starbucks.

Τα Starbucks® Chilled Coffee ετοιμάζονται να λανσάρουν τη νέα τους καμπάνια στην Ευρώπη με τίτλο «WHATEVER YOUR THING, we’re in». Μια καμπάνια αφιερωμένη στην ατομικότητα, τη δημιουργικότητα και την αυθεντική έκφραση του εαυτού μας.

Κεντρικά προϊόντα της καμπάνιας είναι τα Starbucks® Chilled Coffee. Τα έτοιμα ροφήματα που μπορούμε να τα βρούμε παντού! Από μικρά σημεία πώλησης, περίπτερα, super markets σε κάθε νησί της Ελλάδας και σε κάθε τουριστική περιοχή. Ό,τι καφέ και αν πίνεις τα Starbucks® Chilled Coffee έχουν προνοήσει για σένα. Εμπνευσμένα από τα γνωστά μας ροφήματα, τα Starbucks® Chilled Classics, Starbucks Doubleshot® Espresso, Starbucks Tripleshot™ Espresso, Ρόφημα Starbucks Frappuccino®, είναι όλα απολαυστικά και ready to drink! Δροσιά. Ανάσα. Φύγαμε!

Κεντρικό στοιχείο της καμπάνιας αποτελεί το remix του εμβληματικού τραγουδιού «Do Your Thing» των Basement Jaxx, το οποίο επανασχεδιάστηκε από τον παγκοσμίου φήμης DJ και παραγωγό Jax Jones, δίνοντας μια σύγχρονη και γεμάτη ενέργεια μουσική ταυτότητα στο project.

Η φιλοσοφία πίσω από την καμπάνια βασίζεται σε ένα σύγχρονο κοινωνικό insight: πολλοί άνθρωποι θέλουν να εκφραστούν ελεύθερα, όμως συχνά νιώθουν την πίεση να «κρύψουν» στην ντουλάπια κομμάτια του εαυτού τους. Κρύβουν τα χρώματα που αγαπούν, το στιλ που τους εκφράζει, τις απόψεις ή ακόμα και την πιο αυθεντική εκδοχή της ενέργειάς τους, μόνο και μόνο για να μη νιώσουν διαφορετικοί ή να μην κριθούν. Τα Starbucks® Chilled Coffee έρχονται να λειτουργήσουν σαν ο καθημερινός «σύμμαχος» της αυτοέκφρασης, ενθαρρύνοντας το κοινό να αγκαλιάσει αυτό που το κάνει μοναδικό, είτε πρόκειται για μουσική, μόδα, αθλητισμό, χορό ή ακόμη και μικρές καθημερινές συνήθειες.

Και οι καλύτεροι τρόποι αυτοέκφρασης; Η μουσική και τα ταξίδια. Τα Starbucks® Chilled Coffee συνδυάζουν και τα δύο! Διοργανώνουν ένα εντυπωσιακό launch event πάνω στον ποταμό Τάμεση στο Λονδίνο, όπου ο Jax Jones θα παρουσιάσει για πρώτη φορά live το νέο remix. Στο exclusive boat party θα παρευρεθούν creators, media και fans, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία αφιερωμένη στη μουσική, την κουλτούρα και τη δημιουργικότητα.

Παράλληλα, η καμπάνια θα πρωταγωνιστήσει και στα social media, με creators από όλη την Ευρώπη να καλούνται να μοιραστούν το δικό τους «thing». Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό digital movement που θα αναδεικνύει διαφορετικές προσωπικότητες, passions και καθημερινές στιγμές.

Με σύνθημα «WHATEVER YOUR THING, we’re in», τα Starbucks® Chilled Coffee επιχειρούν να συνδέσουν το brand με τη νέα γενιά που αναζητά ελευθερία έκφρασης, αυθεντικότητα και δημιουργική ενέργεια στην καθημερινότητά της.

Με λίγα λόγια, το «WHATEVER YOUR THING, we’re in» δεν είναι απλά καμπάνια. Είναι mood.

