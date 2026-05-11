Σενάρια για γάμο Ελληνίδου και Αλεξάνδρου – Το Instagram δίνει και παίρνει με σχόλια

Η Ρία Ελληνίδου απαντά με χιούμορ στα σχόλια για το ενδεχόμενο γάμου της, μέσα από διάλογο στο Instagram με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Με αφορμή τον γάμο της αδελφής της το Σαββατοκύριακο, η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στο επίκεντρο τρυφερών αλλά και χιουμοριστικών σχολίων στα social media, με αρκετούς followers να της εύχονται… να έρθει σύντομα και η δική της σειρά να ντυθεί νύφη. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από το χαρμόσυνο γεγονός, προκαλώντας ένα κύμα ευχών αλλά και πειραγμάτων κάτω από την ανάρτησή της στο Instagram.

Όμως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήρθε μέσα από τον διάλογο που άνοιξε δημόσια με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο, δίνοντας έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο στην όλη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο γάμου.

Όλα ξεκίνησαν από τη λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου: «Σήμερα γάμος γίνεται… Να ζήσεις αδερφούλα μου!» έγραψε η ίδια, ευχόμενη στην αδελφή της για τη μεγάλη μέρα. Κάτω από την ανάρτηση, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε: «Άντε σιγά σιγά…», με τη Ρία να του απαντά με χιούμορ: «Πες μου ημερομηνία μόνο να ραφτώ». Ο ίδιος επανήλθε λέγοντας: «Αφού την ξέρεις και είναι σχεδόν όλα έτοιμα», με την τραγουδίστρια να κλείνει το “παιχνίδι” απαντώντας: «Ετοιμάζομαι…».

Το στιγμιότυπο αυτό προκάλεσε ακόμη περισσότερα σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, που έσπευσαν να σχολιάσουν τον χαριτωμένο διάλογο και να ευχηθούν… τα καλύτερα για το μέλλον.

Σε άλλο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, η Ρία Ελληνίδου εμφανίζεται με τη γιαγιά της, η οποία της λέει με χιούμορ: «τώρα θα περιμένω εσένα να παντρευτείς». Η απάντησή της ήταν άμεση και εξίσου παιχνιδιάρικη: «Θα περιμένεις για πολύ ακόμα, δεν παίζει».

Η γιαγιά της, όμως, δεν έμεινε εκεί και συνέχισε: «δεν ξέρω, με την τρέλα που έχεις μπορεί να μας έρθεις και παντρεμένη», χαρίζοντας ένα ακόμη χαμόγελο στους διαδικτυακούς της ακολούθους.

