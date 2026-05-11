Ο Πάνος Μουζουράκης βάφτισε τον γιο του – Νονά η Έλενα Παπαρίζου

Στη Φθιώτιδα το ζευγάρι έζησε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, βαφτίζοντας τον γιο του μέσα σε στενό κύκλο αγαπημένων προσώπων
Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μια τόσο ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή, όπως μια βάφτιση που συνδυάζει συγκίνηση, διασημότητα και έντονη συναισθηματική φόρτιση, δεν μπορείς παρά να σταθείς στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αυτή ακριβώς την εμπειρία έζησες μέσα από τη βάφτιση του γιου του Πάνος Μουζουράκης και της Μαριλού Κόζαρη, στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην Αμφίκλεια, σε ένα σκηνικό που συνδύασε απλότητα, κομψότητα και οικογενειακή θαλπωρή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, με το ζευγάρι να επιλέγει έναν πιο κλειστό και προστατευμένο κύκλο για αυτή τη σημαντική ημέρα. Από νωρίς το μεσημέρι, το κλίμα ήταν ζεστό και συναισθηματικά φορτισμένο, με τους καλεσμένους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης. Ο μικρός πήρε τα ονόματα Γεώργιος – Παναγιώτης, σε μια επιλογή που πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο μυστήριο.

Η εμφάνιση του ζευγαριού ήταν προσεγμένη αλλά διακριτική, με παστέλ και λευκές αποχρώσεις που ταίριαζαν απόλυτα με το ύφος της ημέρας. Παρά τη δημοσιότητα, όλα κύλησαν σε ήρεμους ρυθμούς, κάτι που φαίνεται πως ήταν και η βασική επιθυμία των γονιών: να ζήσουν την ημέρα αυτή μακριά από υπερβολές και έντονη προβολή.

Ιδιαίτερη νότα στη βάφτιση έδωσαν οι νονοί του παιδιού, ανάμεσά τους η Έλενα Παπαρίζου, η οποία μίλησε με τρυφερότητα για τον μικρό, περιγράφοντάς τον ως ένα χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια παιδί. Η παρουσία της πρόσθεσε ακόμη περισσότερη λάμψη, χωρίς όμως να αλλοιώσει τον οικογενειακό χαρακτήρα της τελετής.

Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι έλαβαν ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό δώρο, βραχιολάκια με χρυσή λεπτομέρεια σε σχήμα σταυρού, ολοκληρώνοντας μια ημέρα που έμεινε χαραγμένη σε όλους ως βαθιά προσωπική και συναισθηματική.

Η βάφτιση αυτή δεν ήταν απλώς ένα κοινωνικό γεγονός, αλλά μια στιγμή που αποτύπωσε τη νέα οικογενειακή πραγματικότητα του ζευγαριού, το οποίο από τον γάμο στην Αίγινα μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και σταθερότητα.

Από πρωταθλητής – επιχειρηματίας: To νέο επαγγελματικό εγχείρημα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μονακό

Δίδυμα γέννησε η Άννα Πρέλεβιτς: Οι τρυφερές φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Σενάρια για γάμο Ελληνίδου και Αλεξάνδρου – Το Instagram δίνει και παίρνει με σχόλια
