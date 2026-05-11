Η μητρότητα μέσα από τα μάτια της Ελένης Φουρέιρα – Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της για τη Γιορτή της Μητέρας

Η φετινή Γιορτή της Μητέρας βρήκε την Ελένη Φουρέιρα σε μια ιδιαίτερα έντονη και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, καθώς η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να ανοίξει την καρδιά της και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πολύ προσωπική εμπειρία από τη ζωή της ως μητέρα. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα τρυφερό βίντεο και ένα μήνυμα γεμάτο αλήθεια και συναίσθημα, που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Η ίδια, που τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά και στον ρόλο της μαμάς, μίλησε μέσα από τα λόγια της για την πιο βαθιά και ουσιαστική πλευρά της μητρότητας, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πόσο έχει αλλάξει η ζωή και η οπτική της από τότε που έγινε μητέρα.

Η Ελένη Φουρέιρα έχει μπει σε μια νέα φάση ζωής από τον Φεβρουάριο του 2023, όταν έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό της σχέσης της με τον Αλμπέρτο Μποτία. Από τότε, όπως έχει αναφέρει και η ίδια, η καθημερινότητά της έχει αλλάξει ριζικά, καθώς προσπαθεί να συνδυάζει την απαιτητική καριέρα της με τον ρόλο της μητέρας, χωρίς όμως να χάνει πολύτιμες στιγμές από την ανάπτυξη του παιδιού της.

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, η Ελένη δημοσίευσε ένα παλιό βίντεο από την περίοδο που ο μικρός Ερμής ήταν βρέφος και ξυπνούσε συχνά μέσα στη νύχτα. Το στιγμιότυπο αυτό συνοδεύτηκε από μια εξομολόγηση γεμάτη ειλικρίνεια, όπου η ίδια περιέγραψε μια νύχτα έντονης κούρασης, αλλά και συναισθηματικής φόρτισης.

Όπως αποκάλυψε, εκείνο το βράδυ ο μικρός είχε ξυπνήσει για τρίτη φορά με κλάματα, με την ίδια να βρίσκεται εξαντλημένη από την έλλειψη ύπνου και τις απαιτήσεις της μητρότητας. Μέσα στην κούρασή της, του μίλησε πιο αυστηρά, λέγοντάς του: «Ερμή, σε παρακαλώ, κοιμήσου. Τι είναι; Γιατί κλαις πάλι;».

Η αντίδραση του παιδιού εκείνη τη στιγμή, όπως περιγράφει η ίδια, τη συγκλόνισε. Ένιωσε τύψεις, συγκινήθηκε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Τον πήρε αμέσως αγκαλιά, σε μια στιγμή που κράτησε περίπου 40 λεπτά, και όπως λέει χαρακτηριστικά, αυτή η αγκαλιά έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της περισσότερο από κάθε κούραση ή δυσκολία.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως, με το πέρασμα του χρόνου, αυτό που της έχει μείνει δεν είναι η εξάντληση εκείνης της περιόδου, αλλά η τρυφερότητα της στιγμής με τον γιο της. Μια αγκαλιά που, όπως λέει, θα ήθελε να ξαναζήσει ξανά και ξανά, γιατί αντιπροσωπεύει την πιο αγνή πλευρά της μητρότητας.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ελένη Φουρέιρα ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο αλήθεια, συναίσθημα και ευγνωμοσύνη για το ταξίδι της μητρότητας.

Συγκίνηση στο τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια

