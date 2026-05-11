«Ήταν μονόδρομος»: Η νέα εξομολόγηση της Αθηνάς Κλήμη για την κατάψυξη ωαρίων και τη στήριξη του συντρόφου της

Η Γιορτή της Μητέρας αποτέλεσε την αφορμή για μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση από την Αθηνά Κλήμη, η οποία μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της με την κατάψυξη ωαρίων. Με αμεσότητα και ειλικρίνεια, η δημοσιογράφος εξήγησε πως η απόφαση αυτή δεν ήταν μέρος ενός μακροπρόθεσμου προγραμματισμού, αλλά αποτέλεσμα μιας δύσκολης ιατρικής συνθήκης που εμφανίστηκε σε πολύ νεαρή ηλικία. Η ίδια θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα για τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης, της πρόληψης αλλά και της προσωπικής φροντίδας, ειδικά όταν η υγεία το απαιτεί.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά», με παρουσιαστή τον Μάκη Κεφαλογιάννη, η Αθηνά αφηγήθηκε με ωριμότητα την ιστορία της, θέλοντας να ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από ένα θέμα που συχνά παραμένει ταμπού για πολλές γυναίκες. Αναφέρθηκε στη διαδικασία, στο κόστος, στις δυσκολίες και στον συναισθηματικό αντίκτυπο που είχε για την ίδια το γεγονός ότι χρειάστηκε να προβεί σε κατάψυξη ωαρίων στα μόλις 27 της χρόνια.

Αθηνά Κλήμη: Η εξομολόγηση για την κρυοσυντήρηση ωαρίων και το κόστος της διαδικασίας

Όπως αποκάλυψε, το ταξίδι αυτό ξεκίνησε όταν, στα 26 της, διαγνώστηκε με ένα αυτοάνοσο νόσημα που επηρέασε τη λειτουργία των ωοθηκών της, οδηγώντας την στην απόφαση να κινηθεί άμεσα. «Για μένα δεν ήταν επιλογή, ήταν μονόδρομος», είπε χαρακτηριστικά. Παρότι η διαδικασία είναι οικονομικά απαιτητική, η Αθηνά την αντιμετωπίζει σήμερα ως το μεγαλύτερο δώρο που έχει κάνει στον εαυτό της, μια πράξη φροντίδας και προστασίας της μελλοντικής της γονιμότητας.

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μίλησε και για τη στήριξη του συντρόφου της. Όπως ανέφερε, του μίλησε από την πρώτη στιγμή για όσα συνέβαιναν και εκείνος στάθηκε δίπλα της σε όλη τη δύσκολη πορεία. «Δε θα ήταν σύντροφός μου αλλιώς», είπε με ειλικρίνεια, περιγράφοντας την ουσιαστική του παρουσία.





Κλείνοντας, η Αθηνά Κλήμη υπογράμμισε πως η πρόληψη και η σωστή μέριμνα είναι καθοριστικής σημασίας για κάθε γυναίκα. Η δική της ιστορία αποτελεί υπενθύμιση πως, ακόμη και μέσα σε δύσκολες συνθήκες, η γνώση και η έγκαιρη δράση μπορούν να χαρίσουν δύναμη, επιλογές και προοπτική για το μέλλον.

