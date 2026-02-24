Αθηνά Κλήμη: Η εξομολόγηση για την κρυοσυντήρηση ωαρίων και το κόστος της διαδικασίας

Η Αθηνά Κλήμη μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega για μια προσωπική και σημαντική επιλογή που έκανε στην αρχή της ενήλικης ζωής της: την κρυοσυντήρηση ωαρίων στα 26 της χρόνια, έπειτα από συμβουλή της γυναικολόγου της.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από έναν τακτικό έλεγχο υγείας και μια εξέταση ΑΜΗ (Αντιμυλλέρειος Ορμόνη), που αποκάλυψε χαμηλότερα επίπεδα από το αναμενόμενο για την ηλικία της. Παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετώπιζε εκ γενετής θέματα γονιμότητας, ένα αυτοάνοσο πρόβλημα που εμφανίστηκε στα 25 της ώθησε τη γιατρό να της προτείνει να «προλάβει» το μέλλον της οικογένειάς της.

Η Αθηνά ανέφερε με ειλικρίνεια και το οικονομικό σκέλος της διαδικασίας, το οποίο κυμαίνεται περίπου στα 3.000 ευρώ. Σημείωσε πως μόνο με οικονομική άνεση ή προσεκτική προετοιμασία μπορεί κάποια γυναίκα να αντεπεξέλθει στο κόστος, ενώ ειδικές εκπτώσεις παρέχονται μέσω ταμείων ή επιτροπών, όπως συνέβη και με την ίδια. Η ίδια τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης για θέματα γονιμότητας, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία δεν δίνει επαρκή υποστήριξη στις γυναίκες που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια.

«Έκανα κρυοσυντήρηση ωαρίων στην ηλικία των 26 ετών. Είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνω στον γυναικολόγο μία φορά τον χρόνο οπότε ήμουν συνεχώς σε ελέγχους προκειμένου να βλέπω αν είναι όλα καλά. Δεν είχα κάποιο θέμα στειρότητας εκ γενετής, ήταν κάτι που προήλθε από ένα αυτοάνοσο στην ηλικία των 25 ετών. Τότε η γυναικολόγος μου είπε να πάω να κάνω μια εξέταση που λέγεται ΑΜΗ (Αντιμυλλέρειος Ορμόνη). Ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι δεν ξέρει καν τι είναι αυτή η εξέταση κι όταν πήγα και την έκανα ήμουν κάτω από το ηλικιακό μου όριο και ήμουν και κάτω από το μέσο όρο γενικότερα. Οπότε τότε η γυναικολόγος μου γνωρίζοντας ότι έχω και μια σοβαρή σχέση με ρώτησε αν θα ήθελα να κάνω οικογένεια και μου είπε πας να κάνεις εχθές. Επειδή εδώ πέρα λέμε αλήθειες θα σας πω ότι όχι, δεν μπορεί να το στηρίξει οικονομικά κάποιος στα 25-30 εκτός αν έχει μια οικονομική άνεση ή αν έχει μπει στην διαδικασία να μαζέψει το budget προκειμένου να κάνει αυτή την διαδικασία.

Είναι γύρω στα 3.000 ευρώ μίνιμουμ γιατί προσωπικά εγώ, στο ταμείο των δημοσιογράφων αν περάσεις από μια επιτροπή υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις μια έκπτωση για τις ενέσεις, την πέρασα εγώ αυτή την επιτροπή και είχα μία μεγαλύτερη έκπτωση. Γενικότερα δεν είναι κάτι που προβλέπετε ούτε από τις ασφαλιστικές ούτε στο να δοθεί μια βοήθεια στις γυναίκες κι επειδή το σημαντικό για μένα είναι ότι μιλάμε συνεχώς για υπογονονιμότητα, γιατί οι γυναίκες δεν μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν παιδιά, όταν δεν δίνεις αυτή την δυνατότητα σε μια γυναίκα είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη πώς θα μπει σε αυτή την διαδικασία; Τα 3.000 ευρώ είναι κάποιο budget που μπορεί να έχει στην άκρη κάποιος άνθρωπος εύκολα; Πιστεύω πως όχι στις μέρες μας» ανέφερε χαρακτηριστικά η Αθηνά Κλήμη.

