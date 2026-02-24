Celeb News 24.02.2026

Αθηνά Κλήμη: Η εξομολόγηση για την κρυοσυντήρηση ωαρίων και το κόστος της διαδικασίας

Η δημοσιογράφος μιλά ανοιχτά για την κρυοσυντήρηση ωαρίων που έκανε στα 26, τις εξετάσεις ΑΜΗ, το κόστος και τη σημασία της ενημέρωσης για τη γονιμότητα των γυναικών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Αθηνά Κλήμη μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega για μια προσωπική και σημαντική επιλογή που έκανε στην αρχή της ενήλικης ζωής της: την κρυοσυντήρηση ωαρίων στα 26 της χρόνια, έπειτα από συμβουλή της γυναικολόγου της.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από έναν τακτικό έλεγχο υγείας και μια εξέταση ΑΜΗ (Αντιμυλλέρειος Ορμόνη), που αποκάλυψε χαμηλότερα επίπεδα από το αναμενόμενο για την ηλικία της. Παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετώπιζε εκ γενετής θέματα γονιμότητας, ένα αυτοάνοσο πρόβλημα που εμφανίστηκε στα 25 της ώθησε τη γιατρό να της προτείνει να «προλάβει» το μέλλον της οικογένειάς της.

Διάβασε επίσης: Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

Η Αθηνά ανέφερε με ειλικρίνεια και το οικονομικό σκέλος της διαδικασίας, το οποίο κυμαίνεται περίπου στα 3.000 ευρώ. Σημείωσε πως μόνο με οικονομική άνεση ή προσεκτική προετοιμασία μπορεί κάποια γυναίκα να αντεπεξέλθει στο κόστος, ενώ ειδικές εκπτώσεις παρέχονται μέσω ταμείων ή επιτροπών, όπως συνέβη και με την ίδια. Η ίδια τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης για θέματα γονιμότητας, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία δεν δίνει επαρκή υποστήριξη στις γυναίκες που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια.

«Έκανα κρυοσυντήρηση ωαρίων στην ηλικία των 26 ετών. Είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνω στον γυναικολόγο μία φορά τον χρόνο οπότε ήμουν συνεχώς σε ελέγχους προκειμένου να βλέπω αν είναι όλα καλά. Δεν είχα κάποιο θέμα στειρότητας εκ γενετής, ήταν κάτι που προήλθε από ένα αυτοάνοσο στην ηλικία των 25 ετών. Τότε η γυναικολόγος μου είπε να πάω να κάνω μια εξέταση που λέγεται ΑΜΗ (Αντιμυλλέρειος Ορμόνη). Ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι δεν ξέρει καν τι είναι αυτή η εξέταση κι όταν πήγα και την έκανα ήμουν κάτω από το ηλικιακό μου όριο και ήμουν και κάτω από το μέσο όρο γενικότερα. Οπότε τότε η γυναικολόγος μου γνωρίζοντας ότι έχω και μια σοβαρή σχέση με ρώτησε αν θα ήθελα να κάνω οικογένεια και μου είπε πας να κάνεις εχθές. Επειδή εδώ πέρα λέμε αλήθειες θα σας πω ότι όχι, δεν μπορεί να το στηρίξει οικονομικά κάποιος στα 25-30 εκτός αν έχει μια οικονομική άνεση ή αν έχει μπει στην διαδικασία να μαζέψει το budget προκειμένου να κάνει αυτή την διαδικασία.

Αθηνά Κλήμη
https://www.instagram.com/athinaklimi_/

Είναι γύρω στα 3.000 ευρώ μίνιμουμ γιατί προσωπικά εγώ, στο ταμείο των δημοσιογράφων αν περάσεις από μια επιτροπή υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις μια έκπτωση για τις ενέσεις, την πέρασα εγώ αυτή την επιτροπή και είχα μία μεγαλύτερη έκπτωση. Γενικότερα δεν είναι κάτι που προβλέπετε ούτε από τις ασφαλιστικές ούτε στο να δοθεί μια βοήθεια στις γυναίκες κι επειδή το σημαντικό για μένα είναι ότι μιλάμε συνεχώς για υπογονονιμότητα, γιατί οι γυναίκες δεν μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν παιδιά, όταν δεν δίνεις αυτή την δυνατότητα σε μια γυναίκα είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη πώς θα μπει σε αυτή την διαδικασία; Τα 3.000 ευρώ είναι κάποιο budget που μπορεί να έχει στην άκρη κάποιος άνθρωπος εύκολα; Πιστεύω πως όχι στις μέρες μας» ανέφερε χαρακτηριστικά η Αθηνά Κλήμη.

Διάβασε επίσης: Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αθηνά Κλίμη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το A Knight Of The Seven Kingdoms ανατρέπει ιστορικό ρεκόρ του Breaking Bad

Το A Knight Of The Seven Kingdoms ανατρέπει ιστορικό ρεκόρ του Breaking Bad

24.02.2026
Επόμενο
Στο μικροσκόπιο το Netflix για πιθανή μονοπωλιακή πρακτική μετά τη συμφωνία με τη Warner

Στο μικροσκόπιο το Netflix για πιθανή μονοπωλιακή πρακτική μετά τη συμφωνία με τη Warner

24.02.2026

Δες επίσης

Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου
Celeb News

Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου

24.02.2026
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο – υπερπαραγωγή που έκανε στη Ρία Ελληνίδου
Celeb News

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο – υπερπαραγωγή που έκανε στη Ρία Ελληνίδου

24.02.2026
Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Robert Carradine σε ηλικία 71 ετών
Celeb News

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Robert Carradine σε ηλικία 71 ετών

24.02.2026
Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016
Celeb News

Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016

24.02.2026
H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)
Celeb News

H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)

24.02.2026
Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)
Celeb News

Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

24.02.2026
Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA

24.02.2026
Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές
Celeb News

Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

24.02.2026
Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του
Celeb News

Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του

24.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης