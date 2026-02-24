Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

Στη «λαμπερή» Σρι Λάνκα ταξίδεψαν οι δυο φίλοι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από σαφάρι, καταπράσινα τοπία και χαρούμενες στιγμές με φίλους

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης αποφάσισαν να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας ως προορισμό τη μακρινή Σρι Λάνκα, όπου πέρασαν στιγμές ξεκούρασης και ανεμελιάς μαζί με αγαπημένους φίλους.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από το Instagram φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη μαγεία του νησιού: επιβλητικά φυσικά τοπία, ιστορικά σημεία, πυκνή τροπική βλάστηση και εμπειρίες όπως σαφάρι στη ζούγκλα με ελέφαντες. Σε άλλα στιγμιότυπα, η παρέα εμφανίζεται χαμογελαστή, να δοκιμάζει τοπικά φρούτα και να απολαμβάνει τη ζεστή φιλοξενία του τόπου.

Οι δύο καλλιτέχνες άφησαν πίσω τους τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και τις επαγγελματικές απαιτήσεις, επιλέγοντας έναν προορισμό γεμάτο χρώματα, αρώματα και αυθεντικές εικόνες που προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία ζωής.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε στη σημασία του ονόματος της χώρας, σημειώνοντας πως η Σρι Λάνκα σημαίνει «λαμπερό νησί», περιγράφοντάς τη ως έναν τόπο με πλούσια φύση και ανθρώπους ευγενικούς, που χαμογελούν και σε χαιρετούν αυθόρμητα.

Αντίστοιχες εικόνες δημοσίευσε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό λουλούδι, αλλά και ένα καρέ όπου ποζάρει μπροστά σε ένα καταπράσινο τοπίο, δείχνοντας να απολαμβάνει στο έπακρο αυτή την εξωτική εμπειρία.

