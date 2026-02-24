Celeb News 24.02.2026

Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

Στη «λαμπερή» Σρι Λάνκα ταξίδεψαν οι δυο φίλοι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από σαφάρι, καταπράσινα τοπία και χαρούμενες στιγμές με φίλους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης αποφάσισαν να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας ως προορισμό τη μακρινή Σρι Λάνκα, όπου πέρασαν στιγμές ξεκούρασης και ανεμελιάς μαζί με αγαπημένους φίλους.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από το Instagram φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη μαγεία του νησιού: επιβλητικά φυσικά τοπία, ιστορικά σημεία, πυκνή τροπική βλάστηση και εμπειρίες όπως σαφάρι στη ζούγκλα με ελέφαντες. Σε άλλα στιγμιότυπα, η παρέα εμφανίζεται χαμογελαστή, να δοκιμάζει τοπικά φρούτα και να απολαμβάνει τη ζεστή φιλοξενία του τόπου.

https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην κοπή της πίτας του Alpha

Οι δύο καλλιτέχνες άφησαν πίσω τους τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και τις επαγγελματικές απαιτήσεις, επιλέγοντας έναν προορισμό γεμάτο χρώματα, αρώματα και αυθεντικές εικόνες που προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία ζωής.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε στη σημασία του ονόματος της χώρας, σημειώνοντας πως η Σρι Λάνκα σημαίνει «λαμπερό νησί», περιγράφοντάς τη ως έναν τόπο με πλούσια φύση και ανθρώπους ευγενικούς, που χαμογελούν και σε χαιρετούν αυθόρμητα.

Αντίστοιχες εικόνες δημοσίευσε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό λουλούδι, αλλά και ένα καρέ όπου ποζάρει μπροστά σε ένα καταπράσινο τοπίο, δείχνοντας να απολαμβάνει στο έπακρο αυτή την εξωτική εμπειρία.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν εμφανίστηκε την Πέμπτη 19/2 στη σκηνή – Πότε επιστρέφει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ ταξίδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιάννης Φακίνος στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να είχα γράψει για τον Δημήτρη Μητροπάνο»

Ο Γιάννης Φακίνος στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να είχα γράψει για τον Δημήτρη Μητροπάνο»

24.02.2026
Επόμενο
H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)

H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)

24.02.2026

Δες επίσης

Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016
Celeb News

Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016

24.02.2026
H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)
Celeb News

H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)

24.02.2026
Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA

24.02.2026
Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές
Celeb News

Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

24.02.2026
Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του
Celeb News

Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του

24.02.2026
Celine Dion: Μοιράζεται την playlist της και αποκαλύπτει ποιο τραγούδι της Rihanna θα ήθελε να ήταν δικό της
Celeb News

Celine Dion: Μοιράζεται την playlist της και αποκαλύπτει ποιο τραγούδι της Rihanna θα ήθελε να ήταν δικό της

22.02.2026
Ο Ryan Reynolds στον πιο απρόσμενο ρόλο… διαβάζει παραμύθια
Celeb News

Ο Ryan Reynolds στον πιο απρόσμενο ρόλο… διαβάζει παραμύθια

20.02.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην κοπή της πίτας του Alpha
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην κοπή της πίτας του Alpha

20.02.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν εμφανίστηκε την Πέμπτη 19/2 στη σκηνή – Πότε επιστρέφει
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν εμφανίστηκε την Πέμπτη 19/2 στη σκηνή – Πότε επιστρέφει

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης