H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)

Η Εριέττα Κούρκουλου προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική και συναισθηματική κίνηση, την οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως δημιούργησε ένα ιδιαίτερο δαχτυλίδι χρησιμοποιώντας μητρικό γάλα.

Στον προσωπικό της λογαριασμό δημοσίευσε φωτογραφία του κοσμήματος, το οποίο είναι σχεδιασμένο σε σχήμα καρδιάς, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα συμβολικό αναμνηστικό από την περίοδο θηλασμού του δεύτερου γιου της, μια φάση της ζωής της που, όπως ανέφερε, πλησιάζει στο τέλος της. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να «κρατήσει» ζωντανή μια εποχή γεμάτη τρυφερότητα, σύνδεση και καθημερινές στιγμές μητρότητας.

Διάβασε επίσης: Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε πως το κόσμημα δημιουργήθηκε από το γάλα που μεγάλωσε το «μικρό τους αστεράκι», ευχαριστώντας εκείνους που μετέτρεψαν αυτή την τόσο προσωπική εμπειρία σε κάτι απτό και διαχρονικό, ικανό να της θυμίζει πάντα αυτή την ιδιαίτερη περίοδο.

Η ίδια, άλλωστε, δεν διστάζει να μιλά ανοιχτά για τη μητρότητα. Πρόσφατα, μέσα από ένα Q&A που πραγματοποίησε σε δεύτερο προφίλ της στο Instagram, απάντησε με ειλικρίνεια σε ερωτήσεις που δέχτηκε από μητέρες και μέλλουσες μαμάδες. Σε ερώτηση για το πόσο καιρό θήλασε τον πρώτο της γιο και πόσο σκοπεύει να συνεχίσει με τον δεύτερο, αποκάλυψε πως ο πρωτότοκος θήλασε για 18 μήνες, ενώ με το μικρότερο παιδί της θα συνεχίσει «μέχρι να σταματήσει να το απολαμβάνει», σημειώνοντας ότι πλησιάζει ήδη σε αυτό το σημείο.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα συμβούλευε γυναίκες που δέχονται κοινωνική πίεση να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, απάντησε ξεκάθαρα πως η απόφαση για το αν και πόσα παιδιά θα κάνει κάποιος είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση, προσθέτοντας ότι χωρίς το υποστηρικτικό περιβάλλον που η ίδια διαθέτει, ίσως να μην είχε επιλέξει καν να γίνει μητέρα. Τέλος, σε ερώτηση για το αν η μητρότητα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της, απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι είχε φανταστεί, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι επιλέγει να μιλά χωρίς ωραιοποιήσεις για τις χαρές αλλά και τις προκλήσεις της μητρικής εμπειρίας.

Διάβασε επίσης: Πώς πέρασαν οι Έλληνες celebrities τη Σαρακοστή – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

Δες κι αυτό…