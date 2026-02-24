Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA

Οι δύο ηθοποιοί ευπωσίασαν στο after party των BAFTA στο Λονδίνο, χορεύοντας δίπλα σε διεθνείς σταρ και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής δημιουργίας μετά την επιτυχία του Maestro

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έδωσαν το «παρών» στο εντυπωσιακό after party των BAFTA Awards στο Λονδίνο, ζώντας μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, στυλ και διεθνή αέρα. Τα BAFTA αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς. Ωστόσο, εξίσου πολυσυζητημένο με την τελετή είναι και το πάρτι που ακολουθεί, το οποίο θεωρείται από τα πιο περιζήτητα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Εκεί, οι δύο Έλληνες καλλιτέχνες ξεχώρισαν, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διεθνή τους πορεία. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η Teyana Taylor, ο Ethan Hawke, ο Damian Lewis, η Jessie Buckley και ο Oli Higginson, γνωστός από τη σειρά Bridgerton, με τους οποίους φωτογραφήθηκαν και διασκέδασαν.

Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά στα social media, αποτυπώνοντας το γιορτινό κλίμα και τη χαλαρή διάθεση, γράφοντας χαρακτηριστικά πως το Λονδίνο δεν κοιμήθηκε αλλά συνέχισε να γιορτάζει στο after party. Για την περίσταση επέλεξε μια ροζ δημιουργία της σχεδιάστριας Βάσια Κωσταρά, με διαφάνειες και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που συνδύαζαν ρομαντισμό και σύγχρονη αισθητική. Από την πλευρά του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα, διατηρώντας το διαχρονικό και κομψό του ύφος.

Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο event δεν περιορίστηκε σε μια απλή κοσμική εμφάνιση. Μετά τη διεθνή απήχηση της σειράς Maestro, η συνεργασία τους έχει ταυτιστεί με το άνοιγμα της ελληνικής μυθοπλασίας προς το εξωτερικό και τη νέα δυναμική της εγχώριας παραγωγής.





Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall, με την ταινία One Battle After Another του Paul Thomas Anderson να κυριαρχεί αποσπώντας 6 βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Ταινίας, με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Sean Penn. Η βραδιά επιβεβαίωσε πως η ελληνική παρουσία μπορεί να σταθεί ισάξια σε διεθνές επίπεδο, συνδυάζοντας ταλέντο, αισθητική και αυθεντικότητα σε ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά ραντεβού της χρονιάς.

