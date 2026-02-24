Celeb News 24.02.2026

Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA

Οι δύο ηθοποιοί ευπωσίασαν στο after party των BAFTA στο Λονδίνο, χορεύοντας δίπλα σε διεθνείς σταρ και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής δημιουργίας μετά την επιτυχία του Maestro
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έδωσαν το «παρών» στο εντυπωσιακό after party των BAFTA Awards στο Λονδίνο, ζώντας μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, στυλ και διεθνή αέρα. Τα BAFTA αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς. Ωστόσο, εξίσου πολυσυζητημένο με την τελετή είναι και το πάρτι που ακολουθεί, το οποίο θεωρείται από τα πιο περιζήτητα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Εκεί, οι δύο Έλληνες καλλιτέχνες ξεχώρισαν, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διεθνή τους πορεία. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η Teyana Taylor, ο Ethan Hawke, ο Damian Lewis, η Jessie Buckley και ο Oli Higginson, γνωστός από τη σειρά Bridgerton, με τους οποίους φωτογραφήθηκαν και διασκέδασαν.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Διάβασε επίσης: BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet

Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά στα social media, αποτυπώνοντας το γιορτινό κλίμα και τη χαλαρή διάθεση, γράφοντας χαρακτηριστικά πως το Λονδίνο δεν κοιμήθηκε αλλά συνέχισε να γιορτάζει στο after party. Για την περίσταση επέλεξε μια ροζ δημιουργία της σχεδιάστριας Βάσια Κωσταρά, με διαφάνειες και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που συνδύαζαν ρομαντισμό και σύγχρονη αισθητική. Από την πλευρά του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα, διατηρώντας το διαχρονικό και κομψό του ύφος.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο event δεν περιορίστηκε σε μια απλή κοσμική εμφάνιση. Μετά τη διεθνή απήχηση της σειράς Maestro, η συνεργασία τους έχει ταυτιστεί με το άνοιγμα της ελληνικής μυθοπλασίας προς το εξωτερικό και τη νέα δυναμική της εγχώριας παραγωγής.


Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall, με την ταινία One Battle After Another του Paul Thomas Anderson να κυριαρχεί αποσπώντας 6 βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Ταινίας, με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Sean Penn. Η βραδιά επιβεβαίωσε πως η ελληνική παρουσία μπορεί να σταθεί ισάξια σε διεθνές επίπεδο, συνδυάζοντας ταλέντο, αισθητική και αυθεντικότητα σε ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά ραντεβού της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BAFTA BAFTA 2026 Κλέλια Ανδριολάτου Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

24.02.2026
Επόμενο
Stylianos: Κυκλοφόρησε η δυναμική pop μπαλάντα «You&I»

Stylianos: Κυκλοφόρησε η δυναμική pop μπαλάντα «You&I»

24.02.2026

Δες επίσης

Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016
Celeb News

Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016

24.02.2026
H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)
Celeb News

H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)

24.02.2026
Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)
Celeb News

Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

24.02.2026
Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές
Celeb News

Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

24.02.2026
Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του
Celeb News

Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του

24.02.2026
Celine Dion: Μοιράζεται την playlist της και αποκαλύπτει ποιο τραγούδι της Rihanna θα ήθελε να ήταν δικό της
Celeb News

Celine Dion: Μοιράζεται την playlist της και αποκαλύπτει ποιο τραγούδι της Rihanna θα ήθελε να ήταν δικό της

22.02.2026
Ο Ryan Reynolds στον πιο απρόσμενο ρόλο… διαβάζει παραμύθια
Celeb News

Ο Ryan Reynolds στον πιο απρόσμενο ρόλο… διαβάζει παραμύθια

20.02.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην κοπή της πίτας του Alpha
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην κοπή της πίτας του Alpha

20.02.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν εμφανίστηκε την Πέμπτη 19/2 στη σκηνή – Πότε επιστρέφει
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν εμφανίστηκε την Πέμπτη 19/2 στη σκηνή – Πότε επιστρέφει

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης