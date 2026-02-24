Πώς πέρασαν οι Έλληνες celebrities τη Σαρακοστή – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

Η φετινή Σαρακοστή βρήκε τους Έλληνες celebrities σε διαφορετικά μέρη, άλλους δίπλα στο κύμα, άλλους στο βουνό, κάποιους στο εξωτερικό και άλλους σε καθαρά οικογενειακό κλίμα, με όλους όμως να στέλνουν το ίδιο μήνυμα: «Καλή Σαρακοστή».

Ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε να υποδεχτεί την Καθαρά Δευτέρα με τον πιο… καλοκαιρινό τρόπο, κάνοντας βουτιά στη θάλασσα στη Βουλιαγμένη. Πιστός στη συνήθειά του ως χειμερινός κολυμβητής, μπήκε στα κρύα νερά και μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή, ευχόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους μια όμορφη Σαρακοστή, αποδεικνύοντας πως για εκείνον η θάλασσα είναι τρόπος ζωής όλο τον χρόνο.

Σε πιο εορταστικό mood μπήκε η Φαίη Σκορδά, η οποία πέρασε ένα γεμάτο τριήμερο συνδυάζοντας Αποκριές και Σαρακοστή. Αρχικά εντυπωσίασε με vintage εμφάνιση σε αποκριάτικη έξοδο, ενώ στη συνέχεια χαλάρωσε με βόλτες δίπλα στη θάλασσα, πέταγμα χαρταετού και επίσκεψη σε έκθεση τέχνης. Στο Instagram της είδαμε θαλασσινά πιάτα, λουλούδια και στιγμές ανεμελιάς, με την ίδια να εύχεται «Καλή Σαρακοστή» στους followers της.

Μακριά από την Αθήνα βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ταξίδεψε με τον σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, στο Μαίναλο. Το ζευγάρι επέλεξε ένα πολυτελές κατάλυμα μέσα στη φύση και απόλαυσε βόλτες στο δάσος, στιγμές δίπλα στη λίμνη και χαλαρά πρωινά με παραδοσιακές γεύσεις. Οι εικόνες που μοιράστηκε η παρουσιάστρια απέπνεαν ηρεμία, με φόντο τα έλατα και το ορεινό τοπίο της Αρκαδίας.

Οικογενειακά και με διάθεση επιστροφής στην καθημερινότητα κύλησε η μέρα για τη Σία Κοσιώνη, η οποία μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας της βρέθηκε στην εξοχή με τον σύζυγό της, Κώστας Μπακογιάννης, και τον γιο τους. Οι τρεις τους πέταξαν χαρταετό, με τον Κώστα Μπακογιάννη να περιγράφει με χιούμορ τις φάσεις της προσπάθειας και να εύχεται υγεία και δύναμη για τη νέα περίοδο.

Η Άννα Βίσση επέλεξε να περάσει τη Σαρακοστή εκτός συνόρων, ταξιδεύοντας στην Αίγυπτος μαζί με τον Γιάννης Κούστας, τη Δήμητρα Κούστα και την οικογένειά τους, ενώ στο ταξίδι συμμετείχε και η αδελφή της, Νίκη Βίσση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνδύασε ξεκούραση και εξερεύνηση, δημοσιεύοντας εικόνες από ιστορικά σημεία και ηλιόλουστες στιγμές, δείχνοντας πως ξέρει να βρίσκει χρόνο για να «γεμίζει μπαταρίες» ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Σε καθαρά αποκριάτικο κλίμα κινήθηκαν ο Χάρης Χριστόπουλος και η Ανίτα Μπραντ, οι οποίοι συμμετείχαν οικογενειακώς στο Καρναβάλι της Λευκάδα. Ντυμένοι με εντυπωσιακές στολές εποχής σε γαλάζιες και χρυσές αποχρώσεις, μαζί με τα παιδιά τους, πόζαραν στα σοκάκια του νησιού, αποδεικνύοντας πως για εκείνους οι Απόκριες είναι υπόθεση οικογενειακή και γεμάτη χαρά.

Η Άννα Κορακάκη έζησε τη Σαρακοστή στην πιο τρυφερή φάση της ζωής της, αφού πριν λίγες εβδομάδες έγινε μητέρα. Η χρυσή Ολυμπιονίκης, που έχει αποκτήσει μια κόρη με τον Γιάννης Χαλκιαδάκης, πέρασε τις Απόκριες στο σπίτι, δημοσιεύοντας μια γλυκιά φωτογραφία της τριών εβδομάδων μπέμπας της και σχολιάζοντας με χιούμορ πως το φετινό καρναβάλι ήταν… οικογενειακό και σε ήρεμους ρυθμούς.

Από βουτιές στα παγωμένα νερά και ορεινές αποδράσεις μέχρι εξωτικά ταξίδια και στιγμές με νεογέννητα μωρά, οι Έλληνες celebrities υποδέχτηκαν τη Σαρακοστή με τον δικό τους τρόπο, δίνοντας έμφαση είτε στη χαλάρωση είτε στην οικογένεια είτε στην ανάγκη για μια μικρή απόδραση πριν επιστρέψουν στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

