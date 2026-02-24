Screen News 24.02.2026

Brad Pitt: Τα πρώτα στιγμιότυπα από το σετ των γυρισμάτων στην Ύδρα

Ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίστηκε στο σετ την Καθαρά Δευτέρα, ενώ το συνεργείο είχε στήσει από νωρίς τον εξοπλισμό σε απόκρημνο σημείο του νησιού για τα γυρίσματα της νέας παραγωγής
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Brad Pitt βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο The Riders, μετατρέποντας το νησί σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό.

Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23/02/2026) ο διάσημος ηθοποιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο σετ, λίγο πριν ξεκινήσει το γύρισμα απαιτητικής σκηνής. Βίντεο από την προετοιμασία ανέβασε στο Instagram ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος, καταγράφοντας τις τελευταίες συνεννοήσεις της παραγωγής.

brad_pitt
https://www.instagram.com/deuxmoi/

Διάβασε επίσης: Πρόβα καταιγίδας στην  Ύδρα για το The Riders με τον Brad Pitt

Στα πλάνα διακρίνεται το συνεργείο να έχει πάρει θέση από νωρίς σε απόκρημνο σημείο του νησιού, με τα τεχνικά τμήματα να ρυθμίζουν κάθε λεπτομέρεια πριν από την άφιξη του πρωταγωνιστή. Λίγο αργότερα, ο ηθοποιός εμφανίζεται στον χώρο, συνομιλεί με μέλη της παραγωγής και προετοιμάζεται για τη σκηνή.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν προηγηθεί δοκιμές για τεχνητή βροχή, ένα από τα πιο σύνθετα τεχνικά στοιχεία της συγκεκριμένης παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που στήθηκαν στο λιμάνι της Ύδρας έχουν ήδη αλλάξει την εικόνα του νησιού, δημιουργώντας ατμόσφαιρα κινηματογραφικού πλατό υψηλών προδιαγραφών.

Η παρουσία του χολιγουντιανού σταρ έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, με τα γυρίσματα να συνεχίζονται υπό αυξημένα μέτρα οργάνωσης και διακριτικότητας.

Διάβασε επίσης: Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brad Pitt ΤΑΙΝΙΑ Ύδρα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

24.02.2026
Επόμενο
Πώς πέρασαν οι Έλληνες celebrities τη Σαρακοστή – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

Πώς πέρασαν οι Έλληνες celebrities τη Σαρακοστή – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

24.02.2026

Δες επίσης

Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Cinema

Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

24.02.2026
Η Lily Collins στον ρόλο της Audrey Hepburn σε νέα ταινία για το Breakfast at Tiffany’s
Cinema

Η Lily Collins στον ρόλο της Audrey Hepburn σε νέα ταινία για το Breakfast at Tiffany’s

24.02.2026
Πρόβα καταιγίδας στην  Ύδρα για το The Riders με τον Brad Pitt
Cinema

Πρόβα καταιγίδας στην  Ύδρα για το The Riders με τον Brad Pitt

24.02.2026
Η Nia Vardalos και η Maia Kealoha στη χριστουγεννιάτικη ταινία Nutmeg & Mistletoe
Cinema

Η Nia Vardalos και η Maia Kealoha στη χριστουγεννιάτικη ταινία Nutmeg & Mistletoe

24.02.2026
Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good
Cinema

Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good

24.02.2026
Ο σεναριογράφος του Pulp Fiction δεν έπαιρνε δουλειές μέχρι να ιδρύσει εταιρεία AI
Cinema

Ο σεναριογράφος του Pulp Fiction δεν έπαιρνε δουλειές μέχρι να ιδρύσει εταιρεία AI

24.02.2026
BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet
Cinema

BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet

23.02.2026
Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)
Cinema

Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

23.02.2026
Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία
Cinema

Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία

23.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη