Brad Pitt: Τα πρώτα στιγμιότυπα από το σετ των γυρισμάτων στην Ύδρα

Ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίστηκε στο σετ την Καθαρά Δευτέρα, ενώ το συνεργείο είχε στήσει από νωρίς τον εξοπλισμό σε απόκρημνο σημείο του νησιού για τα γυρίσματα της νέας παραγωγής

Ο Brad Pitt βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο The Riders, μετατρέποντας το νησί σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό.

Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23/02/2026) ο διάσημος ηθοποιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο σετ, λίγο πριν ξεκινήσει το γύρισμα απαιτητικής σκηνής. Βίντεο από την προετοιμασία ανέβασε στο Instagram ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος, καταγράφοντας τις τελευταίες συνεννοήσεις της παραγωγής.

Στα πλάνα διακρίνεται το συνεργείο να έχει πάρει θέση από νωρίς σε απόκρημνο σημείο του νησιού, με τα τεχνικά τμήματα να ρυθμίζουν κάθε λεπτομέρεια πριν από την άφιξη του πρωταγωνιστή. Λίγο αργότερα, ο ηθοποιός εμφανίζεται στον χώρο, συνομιλεί με μέλη της παραγωγής και προετοιμάζεται για τη σκηνή.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν προηγηθεί δοκιμές για τεχνητή βροχή, ένα από τα πιο σύνθετα τεχνικά στοιχεία της συγκεκριμένης παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που στήθηκαν στο λιμάνι της Ύδρας έχουν ήδη αλλάξει την εικόνα του νησιού, δημιουργώντας ατμόσφαιρα κινηματογραφικού πλατό υψηλών προδιαγραφών.

Η παρουσία του χολιγουντιανού σταρ έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, με τα γυρίσματα να συνεχίζονται υπό αυξημένα μέτρα οργάνωσης και διακριτικότητας.

