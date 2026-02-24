Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Σε μια κινηματογραφική περίοδο όπου η διεθνής αγορά δείχνει να ανακτά σταθερά τον ρυθμό της, δύο μεγάλες παραγωγές ξεχώρισαν αυτό το Σαββατοκύριακο επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του παγκόσμιου box office. Το γοτθικό ρομαντικό δράμα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Emerald Fennell και η animated περιπέτεια «GOAT» κατάφεραν να ξεπεράσουν σημαντικά οικονομικά ορόσημα, αποδεικνύοντας ότι οι διαφορετικές κινηματογραφικές προτάσεις μπορούν να συνυπάρξουν με εμπορική επιτυχία.

Τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη», με πρωταγωνιστή τον Jacob Elordi, έφτασε τα 151.7 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, σημειώνοντας ιδιαίτερη επιτυχία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Η ταινία συγκέντρωσε 26.3 εκατ. δολάρια από 76 διεθνείς αγορές και κατέλαβε την κορυφή του διεθνούς box office, παρά το γεγονός ότι στη Βόρεια Αμερική έχασε την πρώτη θέση από το «GOAT». Οι ξένες αγορές αποδείχθηκαν καθοριστικές για την πορεία της παραγωγής, με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε 91.7 εκατ. δολάρια. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχώρισε με 22.5 εκατ. δολάρια, ακολουθούμενο από την Ιταλία με 9.4 εκατ. και την Αυστραλία με 8.3 εκατ., επιβεβαιώνοντας την απήχηση της αισθητικής και της ατμόσφαιρας που δημιούργησε η Emerald Fennell. Με προϋπολογισμό 80 εκατ. δολάρια, η παραγωγή έχει ήδη ξεπεράσει το κόστος της και θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες δραματικές κυκλοφορίες της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: 7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

Την ίδια στιγμή, το «GOAT» της Sony συνέχισε τη σταθερή του πορεία, συγκεντρώνοντας 17 εκατ. δολάρια από 51 αγορές και φτάνοντας συνολικά τα 102.3 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Η animated ιστορία ενός ζώου που ονειρεύεται να γίνει πρωταθλητής μπάσκετ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής στο οικογενειακό κοινό, με 44 εκατ. δολάρια από διεθνείς αγορές και 58 εκατ. από την εγχώρια αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την ισχυρότερη αγορά με 14.5 εκατ. δολάρια, ενώ το Μεξικό και η Γαλλία ακολουθούν με 3.4 εκατ. και 3 εκατ. αντίστοιχα. Με προϋπολογισμό επίσης 80 εκατ. δολάρια, η ταινία έχει ήδη καταφέρει να ξεπεράσει το οικονομικό της όριο και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά του animation.

Στον αντίποδα, το θρίλερ «Crime 101» της Amazon MGM αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Η παραγωγή με τους Chris Hemsworth και Mark Ruffalo πρόσθεσε μόλις 6.2 εκατ. δολάρια από 75 αγορές στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, φτάνοντας τα 21.6 εκατ. διεθνώς και τα 46.3 εκατ. παγκοσμίως. Το αποτέλεσμα θεωρείται απογοητευτικό για μια ταινία με κόστος παραγωγής 90 εκατ. δολάρια, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι περίπου 50% των εισπράξεων παραμένει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Πέρα από τις χολιγουντιανές παραγωγές, η κινεζική κωμωδία «Pegasus 3» συνεχίζει να κυριαρχεί στην ασιατική αγορά, εκμεταλλευόμενη την περίοδο της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς που παραδοσιακά ενισχύει την κινηματογραφική κατανάλωση. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 200 εκατ. δολάρια εισπράξεις, ενώ η προβολή σε Imax συνέβαλε σημαντικά με 21.7 εκατ. δολάρια μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η επιτυχία αυτή έρχεται ως συνέχεια της περσινής δυναμικής που δημιούργησε το «Ne Zha 2», δείχνοντας ότι η ασιατική αγορά παραμένει καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση των παγκόσμιων κινηματογραφικών τάσεων.

Το τρέχον σκηνικό στο box office αποτυπώνει μια περίοδο ισορροπίας ανάμεσα σε μεγάλες εμπορικές παραγωγές και πιο καλλιτεχνικές προτάσεις, με τις διεθνείς αγορές να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική επιτυχία. Οι επιδόσεις του «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και του «GOAT» αποδεικνύουν ότι η κινηματογραφική βιομηχανία συνεχίζει να αναζητά νέες αφηγήσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις, ενώ το παγκόσμιο κοινό παραμένει πρόθυμο να στηρίξει ιστορίες που συνδυάζουν συναίσθημα, θέαμα και εμπορική δυναμική.

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…