Screen News 20.02.2026

7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

anemodarmena_ipsi
Τα πιο έντονα και προβληματικά ρομάντζα της μικρής και μεγάλης οθόνης που μας έκαναν να αγαπήσουμε την τοξικότητά τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Με αφορμή τις βραδιές στον καναπέ και τα binge-watching sessions, δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από το να παρακολουθείς σχέσεις που είναι εξίσου μαγευτικές και καταστροφικές. Η μεγάλη οθόνη μας έχει συνηθίσει σε έρωτες που καίνε, που προκαλούν καρδιοχτύπια και, συχνά, κόκκινα πανιά. Από το βουβό πάθος των Cathy και Heathcliff, μέχρι την τοξική ένταση των Stephen και Lucy στο Tell Me Lies, η αίσθηση του «απαγορευμένου» έλκει ανείπωτα.

Παρακολουθώντας τέτοιες ιστορίες από την ασφάλεια του καναπέ μας, μπορούμε να απολαμβάνουμε την ένταση χωρίς να πληρώσουμε το προσωπικό κόστος. Gaslighters, manipulators και enablers παίρνουν θέση στο κέντρο της οθόνης και μας θυμίζουν γιατί η τοξικότητα στην αγάπη είναι τόσο σαγηνευτική, τουλάχιστον στην ασφάλεια της φαντασίας.

Tell me Lies

Διάβασε επίσης: O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem

Cathy και Heathcliff – Ανεμοδαρμένα Ύψη (2026)

Η ιστορία τους είναι η απόλυτη αποθέωση της τοξικότητας. Εγκατάλειψη, εμμονή και ατέρμονος πόνος, που δείχνει πόσο καταστροφική μπορεί να γίνει μια αγάπη που δεν ξέρει όρια. Η νέα μεταφορά της Emerald Fennell αναδεικνύει τη δραματική ένταση και τη συναισθηματική καταστροφή που κρύβει η παθιασμένη σχέση τους.

whuthering_heights
https://www.instagram.com/wutheringheightsmovie/

Stephen και Lucy – Tell Me Lies (2022)

Στο πανεπιστημιακό πλαίσιο, ο Stephen και η Lucy αντανακλούν τις χειρότερες πλευρές ο ένας του άλλου. Η συνεχής εναλλαγή χωρισμού και επανασύνδεσης δημιουργεί μια κυκλική ένταση που κρατά τον θεατή σε συνεχή αγωνία, με την ελπίδα ότι θα έρθει η στιγμή της κάθαρσης.

Tell me Lies

Joe και Love – You (2018)

Η σχέση τους είναι ένα παιχνίδι μυστικότητας, ψεμάτων και βίας. Κάθε τους κίνηση δείχνει ότι η αγάπη μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν το μυστικό και η εμμονή κυριαρχούν, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η ειλικρίνεια απουσιάζει.

Nicole και David – Fear (1996)

Από το αρχικό teenage crush μέχρι την καταστροφική εμμονή, η σχέση τους εξελίσσεται σε παιχνίδι χειραγώγησης και φόβου. Η γοητεία του David κρύβει μια σκοτεινή πραγματικότητα, δείχνοντας πώς η τοξικότητα μπορεί να ντυθεί με γοητεία.

Nate, Maddy και Cassie – Euphoria (2019)

Ζήλια, προδοσία, έρωτας και απιστία δημιουργούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο, όπου οι επιλογές των χαρακτήρων οδηγούν σε συναισθηματικό χάος. Η σειρά αναδεικνύει τη χειρότερη εκδοχή των εφηβικών σχέσεων με ένταση που κόβει την ανάσα.

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, ώριμο και κινηματογραφικό από ποτέ

David και Jade – Endless Love (2014)

Ο έρωτάς τους ξεκινά σαν απαγορευμένος και εξελίσσεται σε εμμονή. Τα εμπόδια από τους γονείς τους πυροδοτούν την ένταση, κάνοντας τη σχέση τους ατελείωτη αλλά καθόλου υγιή.

Nick και Amy – Gone Girl (2014)

Το ζευγάρι αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά του γάμου. Απιστία, εξαπάτηση και εγκληματικά παιχνίδια. Η ταινία του David Fincher μας θυμίζει ότι η αγάπη μπορεί να μετατραπεί σε ψυχολογικό θρίλερ όταν κυριαρχεί η τοξικότητα.

Διάβασε επίσης: Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ανεμοδαρμένα Ύψη σειρές σχέσεις ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία

Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία

20.02.2026
Επόμενο
«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»: Πρεμιέρα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»: Πρεμιέρα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

20.02.2026

Δες επίσης

Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS
Cinema

Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

20.02.2026
Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία
Cinema

Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία

20.02.2026
Ηθοποιός του The Big Bang Theory δωρίζει ανώνυμα χρήματα
Cinema

Ηθοποιός του The Big Bang Theory δωρίζει ανώνυμα χρήματα

20.02.2026
Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις
Cinema

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

19.02.2026
Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»
Cinema

Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

19.02.2026
Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες
Cinema

Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

19.02.2026
O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem
Cinema

O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem

19.02.2026
Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»
Cinema

Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»

19.02.2026
Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan
Cinema

Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη