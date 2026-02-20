7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

Τα πιο έντονα και προβληματικά ρομάντζα της μικρής και μεγάλης οθόνης που μας έκαναν να αγαπήσουμε την τοξικότητά τους

Με αφορμή τις βραδιές στον καναπέ και τα binge-watching sessions, δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από το να παρακολουθείς σχέσεις που είναι εξίσου μαγευτικές και καταστροφικές. Η μεγάλη οθόνη μας έχει συνηθίσει σε έρωτες που καίνε, που προκαλούν καρδιοχτύπια και, συχνά, κόκκινα πανιά. Από το βουβό πάθος των Cathy και Heathcliff, μέχρι την τοξική ένταση των Stephen και Lucy στο Tell Me Lies, η αίσθηση του «απαγορευμένου» έλκει ανείπωτα.

Παρακολουθώντας τέτοιες ιστορίες από την ασφάλεια του καναπέ μας, μπορούμε να απολαμβάνουμε την ένταση χωρίς να πληρώσουμε το προσωπικό κόστος. Gaslighters, manipulators και enablers παίρνουν θέση στο κέντρο της οθόνης και μας θυμίζουν γιατί η τοξικότητα στην αγάπη είναι τόσο σαγηνευτική, τουλάχιστον στην ασφάλεια της φαντασίας.

Διάβασε επίσης: O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem

Cathy και Heathcliff – Ανεμοδαρμένα Ύψη (2026)

Η ιστορία τους είναι η απόλυτη αποθέωση της τοξικότητας. Εγκατάλειψη, εμμονή και ατέρμονος πόνος, που δείχνει πόσο καταστροφική μπορεί να γίνει μια αγάπη που δεν ξέρει όρια. Η νέα μεταφορά της Emerald Fennell αναδεικνύει τη δραματική ένταση και τη συναισθηματική καταστροφή που κρύβει η παθιασμένη σχέση τους.

Stephen και Lucy – Tell Me Lies (2022)

Στο πανεπιστημιακό πλαίσιο, ο Stephen και η Lucy αντανακλούν τις χειρότερες πλευρές ο ένας του άλλου. Η συνεχής εναλλαγή χωρισμού και επανασύνδεσης δημιουργεί μια κυκλική ένταση που κρατά τον θεατή σε συνεχή αγωνία, με την ελπίδα ότι θα έρθει η στιγμή της κάθαρσης.

Joe και Love – You (2018)

Η σχέση τους είναι ένα παιχνίδι μυστικότητας, ψεμάτων και βίας. Κάθε τους κίνηση δείχνει ότι η αγάπη μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν το μυστικό και η εμμονή κυριαρχούν, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η ειλικρίνεια απουσιάζει.

Nicole και David – Fear (1996)

Από το αρχικό teenage crush μέχρι την καταστροφική εμμονή, η σχέση τους εξελίσσεται σε παιχνίδι χειραγώγησης και φόβου. Η γοητεία του David κρύβει μια σκοτεινή πραγματικότητα, δείχνοντας πώς η τοξικότητα μπορεί να ντυθεί με γοητεία.

Nate, Maddy και Cassie – Euphoria (2019)

Ζήλια, προδοσία, έρωτας και απιστία δημιουργούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο, όπου οι επιλογές των χαρακτήρων οδηγούν σε συναισθηματικό χάος. Η σειρά αναδεικνύει τη χειρότερη εκδοχή των εφηβικών σχέσεων με ένταση που κόβει την ανάσα.

David και Jade – Endless Love (2014)

Ο έρωτάς τους ξεκινά σαν απαγορευμένος και εξελίσσεται σε εμμονή. Τα εμπόδια από τους γονείς τους πυροδοτούν την ένταση, κάνοντας τη σχέση τους ατελείωτη αλλά καθόλου υγιή.

Nick και Amy – Gone Girl (2014)

Το ζευγάρι αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά του γάμου. Απιστία, εξαπάτηση και εγκληματικά παιχνίδια. Η ταινία του David Fincher μας θυμίζει ότι η αγάπη μπορεί να μετατραπεί σε ψυχολογικό θρίλερ όταν κυριαρχεί η τοξικότητα.

Διάβασε επίσης: Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»

Δες κι αυτό…