Θέατρο 20.02.2026

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»: Πρεμιέρα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και Δημήτρη Ψαρρά. Σκηνοθεσία : Αποστόλης Ψαρρός Πρεμιέρα Σάββατο 7 Μαρτίου στο Θέατρο Μικρό Κεραμεικό
Τρεις άνθρωποι (ένα κορίτσι 12 ετών, μια νεαρή γυναίκα και ένας μεσήλικας) επέβαιναν στο ίδιο όχημα, γεγονός για το οποίο οι οικείοι τους δεν ήταν ενημερωμένοι. Έπειτα από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, μεταφέρονται στα επείγοντα, και οι συγγενείς τους στην αίθουσα αναμονής ξεδιπλώνουν την υπόθεση. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι τρεις άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο; Άγνωστες πτυχές από τις ζωές τους έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας κρυφές σχέσεις και ψυχολογικές πληγές. Ένα τροχαίο στέκεται η αφορμή για να διερευνηθούν βαθιά οικογενειακά θέματα, να δοκιμαστούν οι χρόνιες δομημένες σχέσεις, και να αμφισβητηθούν όλα τα κοινωνικά στερεότυπα.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

«Στην εποχή που οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών πραγματοποιούν άλματα μπροστά, παράλληλα, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Παρατηρούμε συνεχώς αναρτήσεις μέσω των social με τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τον σύντροφό μας. Ωστόσο, αυτή η επίδειξη ευτυχίας δεν συνάδει απαραίτητα και με το πόσο γνωρίζουμε πραγματικά τους οικείους μας.
Αγνοούμε απλά πράγματα, από τα χόμπι -βλέπε ποδόσφαιρο- μέχρι το πώς δρά και νιώθει και σκέφτεται ο άνθρωπός μας. Αυτή η άγνοια, μας οδηγεί δυστυχώς σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια.
Κοντολογίς , αντί να βρούμε την φυσική μας τάση προς το φώς, ψάχνουμε με κάθε τρόπο να βυθιστούμε στο σκοτάδι.»

No no more sorrow
I’ ve paid for your mistake
Your time is borrowed
Your time has come to be replaced
Linkin Park

Η  παράσταση είναι αφιερωμένη σε όσα έπρεπε να ειπωθούν και δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα
Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ , Δημήτρης Ψαρράς
Σκηνοθεσία/ σκηνική εγκατάσταση/φωτισμοί: Αποστόλης Ψαρρός
Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου
Φωτογραφίες: Γιώργος Σαββουλίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Βάσω Παγιοπούλου
Αφίσα: Κωνσταντίνος Σελλάς
Τεχνικός: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Βίντεο: Παναγιώτης Πασχάλης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Αποστόλης Ψαρρός
Ευχαριστίες στην Ελένη ,την Ντίνα, την Παυλίνα και τον Βασίλη για την πολύτιμη βοήθειά τους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Πρεμιέρα 7 Μαρτίου 2026
παραστάσεις Σάββατα 18.30 Κυριακές 21.00

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός
Ευμολπιδών 13 Αθήνα.
Στάση μετρό Κεραμεικός
τηλ:210 3454831
εισιτήρια στο ticketsmaster.gr

