Celeb News 20.02.2026

Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του

Ο Χολιγουντιανός σταρ ταξίδεψε διακριτικά στο νησί του Αργοσαρωνικού για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, έχοντας στο πλευρό του την 33χρονη σύντροφό του
Μαρία Χατζηγιάννη

Την Ύδρα επέλεξε ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», φτάνοντας στο νησί του Αργοσαρωνικού την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Αν και το ταξίδι του είχε καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα, ο διάσημος ηθοποιός δεν ήταν μόνος, καθώς στο πλευρό του βρέθηκε η σύντροφός του, Ines de Ramon.

Το ζευγάρι ταξίδεψε ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, επιλέγοντας χαμηλό προφίλ κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Ύδρας. Οι δυο τους κρατούσαν οι ίδιοι τις αποσκευές τους, ενώ η ασφάλεια του σταρ κινήθηκε διακριτικά, χωρίς να δημιουργηθεί αναστάτωση. Παρά τη διακριτικότητα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τις πρώτες εικόνες τους στο νησί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι πρώτες φωτογραφίες από την έλευση του Brad Pitt στην Ύδρα

Την παρουσία της Ines de Ramon αποκάλυψε ο λογαριασμός της αμερικανικής ιστοσελίδας Deux Moi, γνωστής για τις αποκαλύψεις γύρω από τη διεθνή showbiz. Οι φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από Έλληνες παπαράτσι, κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο.

Η ταινία και η επιλογή της Ύδρας

Ο Brad Pitt συμμετέχει στη μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, σε σκηνοθεσία του Edward Berger. Στην ταινία, ο ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της συζύγου του και ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης γεμάτο ένταση και συναισθηματικές ανατροπές.

Η Ύδρα επιλέχθηκε για το ιδιαίτερο φυσικό της τοπίο, τα πέτρινα αρχοντικά και τον αυθεντικό χαρακτήρα της, στοιχεία που ταιριάζουν στην ατμόσφαιρα της ιστορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός θα παραμείνει στο νησί περίπου μία εβδομάδα για τα πρώτα γυρίσματα.

Η διαμονή στην Αθήνα

Πριν μεταβεί στην Ύδρα, ο σταρ φέρεται να διανυκτέρευσε στην Αθήνα. Πληροφορίες που τον ήθελαν να προτιμά ιδιωτική κατοικία διαψεύστηκαν, με πηγές να αναφέρουν πως τελικά διέμεινε σε πολυτελές ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, υπό άκρα μυστικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η άφιξη του Brad Pitt στην Ελλάδα έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον διεθνών και ελληνικών μέσων, με την Ύδρα να βρίσκεται, έστω και προσωρινά, στο επίκεντρο του Hollywood.

Διάβασε επίσης: Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brad Pitt Ines de Ramon ΤΑΙΝΙΑ Ύδρα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»: Πρεμιέρα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»: Πρεμιέρα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

20.02.2026
Επόμενο
Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

20.02.2026

Δες επίσης

Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»
Celeb News

Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»

20.02.2026
Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»
Celeb News

Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»

20.02.2026
Millie Bobby Brown: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της για τα γενέθλιά της
Celeb News

Millie Bobby Brown: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της για τα γενέθλιά της

20.02.2026
Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)
Celeb News

Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)

20.02.2026
Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt
Celeb News

Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt

20.02.2026
Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα
Celeb News

Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα

20.02.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

20.02.2026
Νίκος Μουτσινάς: Υπέγραψε με το Star για το τηλεπαιχνίδι «Lingo»
Celeb News

Νίκος Μουτσινάς: Υπέγραψε με το Star για το τηλεπαιχνίδι «Lingo»

20.02.2026
James Van Der Beek: Ανανέωσε τους όρκους με τη σύζυγό του πριν από τον θάνατό του
Celeb News

James Van Der Beek: Ανανέωσε τους όρκους με τη σύζυγό του πριν από τον θάνατό του

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη