Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του

Ο Χολιγουντιανός σταρ ταξίδεψε διακριτικά στο νησί του Αργοσαρωνικού για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, έχοντας στο πλευρό του την 33χρονη σύντροφό του

Την Ύδρα επέλεξε ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», φτάνοντας στο νησί του Αργοσαρωνικού την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Αν και το ταξίδι του είχε καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα, ο διάσημος ηθοποιός δεν ήταν μόνος, καθώς στο πλευρό του βρέθηκε η σύντροφός του, Ines de Ramon.

Το ζευγάρι ταξίδεψε ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, επιλέγοντας χαμηλό προφίλ κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Ύδρας. Οι δυο τους κρατούσαν οι ίδιοι τις αποσκευές τους, ενώ η ασφάλεια του σταρ κινήθηκε διακριτικά, χωρίς να δημιουργηθεί αναστάτωση. Παρά τη διακριτικότητα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τις πρώτες εικόνες τους στο νησί.

Την παρουσία της Ines de Ramon αποκάλυψε ο λογαριασμός της αμερικανικής ιστοσελίδας Deux Moi, γνωστής για τις αποκαλύψεις γύρω από τη διεθνή showbiz. Οι φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από Έλληνες παπαράτσι, κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο.

Η ταινία και η επιλογή της Ύδρας

Ο Brad Pitt συμμετέχει στη μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, σε σκηνοθεσία του Edward Berger. Στην ταινία, ο ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της συζύγου του και ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης γεμάτο ένταση και συναισθηματικές ανατροπές.

Η Ύδρα επιλέχθηκε για το ιδιαίτερο φυσικό της τοπίο, τα πέτρινα αρχοντικά και τον αυθεντικό χαρακτήρα της, στοιχεία που ταιριάζουν στην ατμόσφαιρα της ιστορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός θα παραμείνει στο νησί περίπου μία εβδομάδα για τα πρώτα γυρίσματα.

Η διαμονή στην Αθήνα

Πριν μεταβεί στην Ύδρα, ο σταρ φέρεται να διανυκτέρευσε στην Αθήνα. Πληροφορίες που τον ήθελαν να προτιμά ιδιωτική κατοικία διαψεύστηκαν, με πηγές να αναφέρουν πως τελικά διέμεινε σε πολυτελές ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, υπό άκρα μυστικότητα.

Η άφιξη του Brad Pitt στην Ελλάδα έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον διεθνών και ελληνικών μέσων, με την Ύδρα να βρίσκεται, έστω και προσωρινά, στο επίκεντρο του Hollywood.

