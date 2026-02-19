Celeb News 19.02.2026

Οι πρώτες φωτογραφίες από την έλευση του Brad Pitt στην Ύδρα

Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα για τα γυρίσματα του The Riders, φέρνοντας τη μαγεία του Χόλιγουντ και προκαλώντας κινηματογραφική ατμόσφαιρα στο νησί
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Hollywood από το πρωί της Πέμπτης, καθώς ο Brad Pitt έφτασε στο νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας The Riders. Σε αποκλειστικές φωτογραφίες από τα parapolitika.gr καταγράφηκε η  άφιξη του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος φιλοξενείται σε βίλα Έλληνα εφοπλιστή πάνω από το Δημοτικό Γήπεδο Ύδρας. Η μετακίνησή του συνοδεύτηκε από 20 σωματοφύλακες, ενώ στο νησί φέρεται να έφτασε και σωσίας του σταρ, προσθέτοντας μια δόση κινηματογραφικής μυστηριώδους ατμόσφαιρας.

Ο Brad Pitt πέρασε λίγες ώρες στην Αθήνα, όπου διέμενε σε Airbnb, πριν αναχωρήσει για την Ύδρα. Η επιλογή του νησιού δεν είναι τυχαία: η ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ταιριάζουν απόλυτα με το κινηματογραφικό ύφος της ταινίας. Η μετακίνησή του προς τη βίλα έγινε με ταχύπλοο σκάφος από το Μετόχι, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε και πλοίο της γραμμής, ναυλωμένο αποκλειστικά για την άφιξή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νησί θα φτάσει επίσης με θαλαμηγό η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για να υποδεχθεί τον Brad Pitt, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στην κινηματογραφική επίσκεψη του σταρ.

Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ

Brad Pitt celebrity Ύδρα
