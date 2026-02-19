Fashion 19.02.2026

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Το MAD κατέκτησε Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το επετειακό event «20 χρόνια attica: Fashion in Motion»
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MAD απέσπασε Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026, στην κατηγορία Corporate Celebration Event, για τη διοργάνωση του επετειακού celebration event «20 χρόνια attica: Fashion in Motion – Not a catwalk. A fashion experience», που μετέτρεψε το flagship store του attica στο City Link, τον Μάιο του 2025, σε ένα πολυεπίπεδο fashion, music και city experience.

Το «Fashion in Motion» σχεδιάστηκε ως ένα ζωντανό, immersive format που ξεπέρασε τα όρια ενός κλασικού catwalk: fashion activations σε πολλαπλά σημεία, live performances κορυφαίων καλλιτεχνών, street moments στο κέντρο της πόλης και live streaming που επέκτεινε την εμπειρία στο digital κοινό. Ένα celebration event που ένωσε τη μόδα με τον παλμό της Αθήνας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική θέση του attica ως κορυφαίου fashion destination στην Ελλάδα.

Διάβασε επίσης: Η μαγεία των Χριστουγέννων στο Attica με το Mad Radio 106,2

Η παραγωγή υλοποιήθηκε από την εταιρεία παραγωγής του Mad, Mad Studios (DAM Productions), με υψηλά standards οργάνωσης κι εκτέλεσης, συντονίζοντας καλλιτέχνες, παρουσιάστρια, creators, μοντέλα, backstage ομάδες και συνεργάτες, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και η ομαλή λειτουργία των κεντρικών οδικών αξόνων γύρω από το City Link.

Το event περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, live acts από τις βιτρίνες του attica, με τους Θοδωρή Μαραντίνη, Τάνια Μπρεάζου, Evangelia, Marseaux, Ηλία Μπόγδανο, Good Job Nicky, 60 μοντέλα και performers, μοναδικά catwalks στις οδούς Πανεπιστημίου και Αμερικής και σε διαφορετικούς ορόφους του πολυκαταστήματος, παρουσίαση από τη Βίκυ Καγιά, backstage social κάλυψη από τις Ilenia Williams και Ελένη Βουλγαράκη, live streaming σε γιγαντοοθόνες επί της οδού Βουκουρεστίου και μέσω των social media λογαριασμών των attica, ενώ για τους VIP καλεσμένους δημιουργήθηκε premium εμπειρία φιλοξενίας στη Στοά City Link.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δημιουργική και στρατηγική δυναμική του MAD στη σύλληψη και παραγωγή ολοκληρωμένων και πολυδιάστατων διοργανώσεων, με πολιτιστικό αποτύπωμα, έντονο experiential χαρακτήρα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε awareness, engagement και PR value.

Διάβασε επίσης: 20 χρόνια attica: Η μοναδική γιορτή μόδας στο κέντρο της Αθήνας σε παραγωγή του MAD

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Boussias Event Awards 2026 MAD Αttica
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

19.02.2026

Δες επίσης

Καθάρισε το δωμάτιό σου με 5 κινήσεις που θα καθαρίσουν και το μυαλό σου
Life

Καθάρισε το δωμάτιό σου με 5 κινήσεις που θα καθαρίσουν και το μυαλό σου

19.02.2026
Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η νέα Ambassador για τον ορό προσώπου NIVEA Cellular Epigenetics
Beauty

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η νέα Ambassador για τον ορό προσώπου NIVEA Cellular Epigenetics

19.02.2026
Αυτές είναι οι 3 ανοιξιάτικες beauty τάσεις που έχει υιοθετήσει ήδη η Hailey Bieber
Beauty

Αυτές είναι οι 3 ανοιξιάτικες beauty τάσεις που έχει υιοθετήσει ήδη η Hailey Bieber

19.02.2026
Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο
Fitness

Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο

19.02.2026
Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη
Fashion

Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη

19.02.2026
Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη
Life

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

19.02.2026
Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari
Celeb News

Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

19.02.2026
Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς
Celeb News

Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

19.02.2026
Πώς θα επιβιώσεις τις πρώτες 10 ημέρες όταν αποφασίσεις να κόψεις τη ζάχαρη
Life

Πώς θα επιβιώσεις τις πρώτες 10 ημέρες όταν αποφασίσεις να κόψεις τη ζάχαρη

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ