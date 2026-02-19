Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Το MAD απέσπασε Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026, στην κατηγορία Corporate Celebration Event, για τη διοργάνωση του επετειακού celebration event «20 χρόνια attica: Fashion in Motion – Not a catwalk. A fashion experience», που μετέτρεψε το flagship store του attica στο City Link, τον Μάιο του 2025, σε ένα πολυεπίπεδο fashion, music και city experience.

Το «Fashion in Motion» σχεδιάστηκε ως ένα ζωντανό, immersive format που ξεπέρασε τα όρια ενός κλασικού catwalk: fashion activations σε πολλαπλά σημεία, live performances κορυφαίων καλλιτεχνών, street moments στο κέντρο της πόλης και live streaming που επέκτεινε την εμπειρία στο digital κοινό. Ένα celebration event που ένωσε τη μόδα με τον παλμό της Αθήνας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική θέση του attica ως κορυφαίου fashion destination στην Ελλάδα.

Η παραγωγή υλοποιήθηκε από την εταιρεία παραγωγής του Mad, Mad Studios (DAM Productions), με υψηλά standards οργάνωσης κι εκτέλεσης, συντονίζοντας καλλιτέχνες, παρουσιάστρια, creators, μοντέλα, backstage ομάδες και συνεργάτες, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και η ομαλή λειτουργία των κεντρικών οδικών αξόνων γύρω από το City Link.

Το event περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, live acts από τις βιτρίνες του attica, με τους Θοδωρή Μαραντίνη, Τάνια Μπρεάζου, Evangelia, Marseaux, Ηλία Μπόγδανο, Good Job Nicky, 60 μοντέλα και performers, μοναδικά catwalks στις οδούς Πανεπιστημίου και Αμερικής και σε διαφορετικούς ορόφους του πολυκαταστήματος, παρουσίαση από τη Βίκυ Καγιά, backstage social κάλυψη από τις Ilenia Williams και Ελένη Βουλγαράκη, live streaming σε γιγαντοοθόνες επί της οδού Βουκουρεστίου και μέσω των social media λογαριασμών των attica, ενώ για τους VIP καλεσμένους δημιουργήθηκε premium εμπειρία φιλοξενίας στη Στοά City Link.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δημιουργική και στρατηγική δυναμική του MAD στη σύλληψη και παραγωγή ολοκληρωμένων και πολυδιάστατων διοργανώσεων, με πολιτιστικό αποτύπωμα, έντονο experiential χαρακτήρα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε awareness, engagement και PR value.

