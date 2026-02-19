Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf

Ο Αμερικανός ηθοποιός Shia LaBeouf συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη έπειτα από καβγά που σημειώθηκε έξω από μπαρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα και οπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην περιοχή French Quarter, με τον 39χρονο να εμπλέκεται σε έντονη συμπλοκή που οδήγησε στην επέμβαση διασωστών και αστυνομικών.

Βίντεο από το σημείο δείχνει τον Shia LaBeouf χωρίς μπλούζα να βρίσκεται στο οδόστρωμα, ενώ αρκετά άτομα προσπαθούν να τον συγκρατήσουν μέχρι να φτάσουν οι αρχές. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο Shia LaBeouf είχε απομακρυνθεί νωρίτερα από το μπαρ από μέλη του προσωπικού και λίγο αργότερα ενεπλάκη σε συμπλοκή με παρευρισκόμενους στον δρόμο. Στο υλικό που δημοσιεύθηκε ακούγεται άνδρας να του φωνάζει «Θα σε δείρουμε άσχημα, αγόρι, ηρέμησε», ενώ του καταφέρνει χτυπήματα στο πρόσωπο. Διασώστες παρείχαν στον Shia LaBeouf ιατρική βοήθεια επιτόπου πριν μεταφερθεί σε ασθενοφόρο, χωρίς να φαίνεται να έχει σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Shia LaBeouf αντιμετωπίζει 2 κατηγορίες για απλή επίθεση. Μετά τη σύλληψη, οδηγήθηκε αρχικά σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου τον επόμενο μήνα.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

Ο Shia LaBeouf έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν, καθώς έχει μιλήσει δημόσια για προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας. Μετά από σύλληψη το 2017 στη Savannah της Georgia για δημόσια μέθη και ανάρμοστη συμπεριφορά, συμμετείχε σε πρόγραμμα απεξάρτησης κατόπιν δικαστικής εντολής και ακολούθησε θεραπευτικές διαδικασίες μακροχρόνιας υποστήριξης. Ο Shia LaBeouf έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά ταινιών «Transformers», ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, παραμένοντας μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της γενιάς του στο Χόλιγουντ.

