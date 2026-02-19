Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο

Ο Peter Greene βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν έπειτα από ατύχημα με πυροβόλο όπλο

Ο Αμερικανός ηθοποιός Peter Greene πέθανε σε ηλικία 60 ετών έπειτα από ατύχημα με πυροβόλο όπλο, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν τραύμα από πυροβολισμό στην αριστερή μασχάλη, το οποίο προκάλεσε σοβαρή βλάβη στη βραχιόνιο αρτηρία, ενώ ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Peter Greene αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο Peter Greene εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν στα μέσα Δεκεμβρίου, έπειτα από κλήση γείτονα στην αστυνομία. Ο γείτονας ανέφερε ότι ακουγόταν μουσική όλη τη νύχτα και, όταν δεν υπήρξε ανταπόκριση σε χτύπημα της πόρτας, ζήτησε έλεγχο από τις αρχές, οι οποίες βρήκαν τον ηθοποιό νεκρό.

Ο Peter Greene έγινε ιδιαίτερα γνωστός τη δεκαετία του 1990 μέσα από έντονους ρόλους. Ξεχώρισε δίπλα στον Jim Carrey ως ο γκάνγκστερ Dorian Tyrell στην ταινία «The Mask», ενώ συμμετείχε επίσης στις παραγωγές «Pulp Fiction», «The Usual Suspects», «Training Day» και «The Bounty Hunter», μεταξύ πολλών άλλων.

Γεννημένος στο Montclair του New Jersey, ο Peter Greene είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες της ζωής του. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Premier το 1996 είχε αποκαλύψει ότι έφυγε από το σπίτι του στα 15 του χρόνια και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ήρθε αντιμέτωπος με την εξάρτηση από ουσίες. Μετά από απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, αναζήτησε θεραπεία και προσπάθησε να ανασυγκροτήσει τη ζωή και την καριέρα του.

Ο θάνατος του Peter Greene σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας που συνδέθηκε με σκοτεινούς και δυναμικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον αμερικανικό κινηματογράφο των 90s.

