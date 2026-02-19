Celeb News 19.02.2026

Σάκης Ρουβάς – Ζέτα Μακρυπούλια: Η αγκαλιά στη σκηνή, το «αχ» που έγινε viral και το «Ξανά» που τραγούδησαν μαζί

makripoulia_rouvas
Η κοινή εμφάνιση Σάκη Ρουβά και Ζέτας Μακρυπούλια στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 έγινε viral, με ατάκες και τραγούδι
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της φετινής κοπής της πίτας του ΑΝΤ1 δεν ήταν άλλη από τη συνάντηση του Σάκη Ρουβά με τη Ζέτα Μακρυπούλια πάνω στη σκηνή. Οι δυο τους απέδειξαν πως, όταν συναντιούνται, η χημεία τους παραμένει αβίαστη και γεμάτη ζωντάνια.

Ανάμεσα σε χαμόγελα, πειράγματα και αυθόρμητες ατάκες, η βραδιά πήρε έναν τόνο νοσταλγίας που δεν πέρασε απαρατήρητος. Το κοινό αντέδρασε θερμά, ενώ τα social media γέμισαν σχεδόν αμέσως με αποσπάσματα από τη σκηνική τους συνύπαρξη.

σπίτι Ζέτα Μακρυπούλια
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς κάλεσε ξαφνικά τη Ζέτα Μακρυπούλια να ανέβει στη σκηνή. Εκείνη, με εμφανή αμηχανία αλλά και χιούμορ, σχολίασε πως ετοιμαζόταν να φύγει. Ο τραγουδιστής δεν έχασε την ευκαιρία να της απαντήσει πειρακτικά, δημιουργώντας ένα κλίμα χαλαρό και ευχάριστο που ξεσήκωσε το κοινό.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν της ζήτησε να πει απλώς «το αχ», αφήνοντας τον ίδιο να συνεχίσει. Η Ζέτα ανταποκρίθηκε με θεατρική διάθεση και εκείνος σχολίασε χαμογελώντας πως «το είπε σωστά». Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να σχολιάζουν τη μεταξύ τους άνεση.

Η βραδιά κορυφώθηκε όταν ερμήνευσαν μαζί το «Ξανά», χαρίζοντας μια έντονα συγκινητική νότα στο event. Το κοινό τους καταχειροκρότησε, ενώ η αγκαλιά στο τέλος έδωσε έναν συμβολικό τόνο στη στιγμή.

Λίγο αργότερα, η Ζέτα Μακρυπούλια δημοσίευσε το σχετικό βίντεο, γράφοντας πως υπάρχουν σχέσεις που μένουν αναλλοίωτες στον χρόνο, μια φράση που προκάλεσε πλήθος σχολίων και συζητήσεων.

Δες κι αυτό…

ANT1 ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
