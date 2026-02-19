Ο Pedro Pascal και ο αθλητής του τριάθλου Rafael Olarra πιασμένοι χέρι χέρι στη Νέα Υόρκη

Οι φωτογραφίες με τον Pedro Pascal και τον Rafael Olarra να περπατούν αγκαζέ στο Lower East Side πυροδότησαν φήμες για τη φύση της σχέση τους, ενώ κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια

Η παρουσία του Pedro Pascal στους δρόμους της Νέας Υόρκης μαζί με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Rafael Olarra προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα και στα social media, όταν οι δυο τους απαθανατίστηκαν να περπατούν αγκαζέ στο Lower East Side. Οι εικόνες από τη χαλαρή τους έξοδο, που περιλάμβανε βόλτα και γεύμα στο Μανχάταν, έγιναν γρήγορα viral, πυροδοτώντας εικασίες γύρω από τη φύση της σχέσης τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Pedro Pascal και ο Rafael Olarra εθεάθησαν να κατευθύνονται προς εστιατόριο δείχνοντας άνετοι και κομψοί, ενώ φαίνεται πως πέρασαν χρόνο εξερευνώντας τη γειτονιά πριν καθίσουν για φαγητό. Οι δυο τους εμφανίστηκαν ιδιαίτερα χαλαροί, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια που αναπτύχθηκαν διαδικτυακά. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Pedro Pascal ούτε ο Rafael Olarra έχουν σχολιάσει τις φήμες που κυκλοφορούν.

Ο Rafael Olarra διαθέτει μακρά πορεία στο ποδόσφαιρο της Χιλής, έχοντας κατακτήσει 3 τίτλους Primera División και ένα χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, εργάστηκε ως σχολιαστής και παρουσιαστής σε αθλητικά μέσα, μεταξύ άλλων στο Fox Sports Chile και αργότερα στο ESPN. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα λόγω της σχέσης του με τον Luke Evans, με τον οποίο επιβεβαίωσαν τον χωρισμό τους το 2021, ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε με τη Lucila Vit, με την οποία απέκτησε μια κόρη το 2022.

Από την πλευρά του, ο Pedro Pascal, γνωστός μεταξύ άλλων από τη σειρά «The Last of Us», διατηρεί χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Ο ηθοποιός έχει εκφράσει επανειλημμένα δημόσια τις κοινωνικές και πολιτικές του θέσεις, στηρίζοντας μεταξύ άλλων τα δικαιώματα της LGBTQIA+ κοινότητας.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο Pedro Pascal αναμένεται να συμμετάσχει στη νέα κινηματογραφική παραγωγή «The Mandalorian and Grogu», η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Μάιο, ενώ έχει επίσης ανακοινωθεί η συμμετοχή του στο ρομαντικό πρότζεκτ «De Noche», αντικαθιστώντας τον Joaquin Phoenix λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων.

