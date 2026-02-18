The Mandalorian and Grogu: Ο Martin Scorsese σε ρόλο έκπληξη – Δες το trailer

Ο Pedro Pascal επιστρέφει ως Din Djarin δίπλα στον Grogu σε μια ταινία του Jon Favreau που επιχειρεί να επαναφέρει το «Star Wars» στη μεγάλη οθόνη με πιο οικογενειακό τόνο

Η νέα ταινία «The Mandalorian and Grogu» επαναφέρει το σύμπαν του «Star Wars» στη μεγάλη οθόνη και το πρόσφατο trailer αποκάλυψε μια αναπάντεχη συμμετοχή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Martin Scorsese εμφανίζεται να δανείζει τη φωνή του σε έναν εξωγήινο χαρακτήρα, γεγονός που εντοπίστηκε γρήγορα από τους θεατές και έγινε αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο trailer της Lucasfilm, ο Pedro Pascal επιστρέφει στον ρόλο του κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin, ενώ ο Grogu συνεχίζει να αποτελεί το κεντρικό συναισθηματικό στοιχείο της ιστορίας. Περίπου στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα της προεπισκόπησης, ένας εξωγήινος της φυλής των Ardennian, ακούγεται να μιλά με φωνή που παραπέμπει ξεκάθαρα στον Martin Scorsese. Ο χαρακτήρας επιχειρεί να διακόψει μια συνομιλία με τον Mandalorian, ο οποίος αναζητά πληροφορίες για έναν από τους Hutts.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Martin Scorsese συμμετέχει φωνητικά σε κινηματογραφικό πρότζεκτ, καθώς στο παρελθόν είχε υποδυθεί έναν αγχωμένο φουσκωτό ψάρι στην ταινία «Shark Tale» το 2004. Η νέα του συμμετοχή στο «Star Wars» έρχεται να προστεθεί σε μια απρόσμενη συνεργασία που ενώνει έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου με ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchise.

Η ανταπόκριση των θαυμαστών στο διαδίκτυο υπήρξε έντονη μετά την κυκλοφορία του trailer. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι το νέο υλικό δημιούργησε αισιοδοξία μετά από ένα teaser που είχε δεχθεί πιο χλιαρές αντιδράσεις. Ένας θεατής έγραψε ότι «αυτό το trailer με έκανε πραγματικά να ανυπομονώ να τη δω, φαίνεται πως θα είναι μια διασκεδαστική ταινία Star Wars και ίσως αυτό ακριβώς χρειάζεται το franchise αυτή τη στιγμή», ενώ άλλος σημείωσε ότι «στη χειρότερη περίπτωση θα μοιάζει με ένα μεγάλο επεισόδιο της σειράς, κάτι που πάλι ακούγεται ευχάριστο».

Η ταινία φαίνεται να στοχεύει σε έναν πιο οικογενειακό τόνο, επιλογή που έχει προκαλέσει επιφυλάξεις σε μερίδα παλαιότερων θαυμαστών, αλλά θεωρείται στρατηγική κίνηση για την προσέλκυση νεότερου κοινού στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jon Favreau, δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με την αναβίωση μεγάλων κινηματογραφικών σειρών, καθώς εγκαινίασε το Marvel Cinematic Universe με το «Iron Man» το 2008 και επανέφερε το «Star Wars» στην τηλεόραση με το «The Mandalorian» το 2019.

Το «The Mandalorian and Grogu» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Μαΐου, σηματοδοτώντας την πρώτη κινηματογραφική κυκλοφορία του «Star Wars» μετά από 7 χρόνια και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη δημοφιλή διαστημική saga.

