10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη, τη φωνή που σημάδεψε μια γενιά και δεν σίγησε ποτέ

Από τη Νέα Ιωνία και το YouTube μέχρι τις μεγάλες πίστες και την αξεπέραστη απήχηση στο κοινό, η ιστορία του Παντελή Παντελίδη παραμένει βαθιά χαραγμένη στη σύγχρονη ελληνική μουσική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η 18η Φεβρουαρίου 2016 έμεινε στη μνήμη ως μια ημέρα που πάγωσε τον χρόνο για το ελληνικό τραγούδι. Ο Παντελής Παντελίδης, ένας καλλιτέχνης που είχε καταφέρει να εκφράσει τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών. Τις πρώτες πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε ανισόπεδο κόμβο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής σκηνής.

Δέκα χρόνια μετά, η παρουσία του Παντελή Παντελίδη δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ανάμνηση, αλλά ως ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Χωρίς να ακολουθήσει την κλασική διαδρομή της δισκογραφίας, μετέτρεψε προσωπικά βιώματα και καθημερινές ιστορίες σε τραγούδια που βρήκαν άμεση ανταπόκριση στο κοινό. Η πορεία του υπήρξε σύντομη, αλλά η επίδρασή του αποδείχθηκε δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τα χρόνια που έζησε στο προσκήνιο.

Παντελής Παντελίδης: Σε ποιους θα δωθούν τα ακυκλοφόρητα τραγούδια;

Ο Παντελής Παντελίδης γεννήθηκε το 1983 στη Νέα Ιωνία, με καταγωγή από το Αγρίνιο και τη Μικρά Ασία. Μεγάλωσε σε ένα λαϊκό περιβάλλον με ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, όπου το πρακτορείο ΟΠΑΠ του πατέρα του αποτελούσε τη βασική πηγή εισοδήματος της οικογένειας. Από μικρός έδειξε έντονη αγάπη για το ποδόσφαιρο και αγωνιζόταν ως επιθετικός από την ηλικία των 7 ετών, όμως στα 17 αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω μυοκαρδιοπάθειας, βάζοντας τέλος στο όνειρό του να αγωνιστεί επαγγελματικά με την αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ.

Η επόμενη περίοδος της ζωής του χαρακτηρίστηκε από πειθαρχία και παράλληλη δημιουργικότητα. Πέρασε στις Πανελλήνιες εξετάσεις και εισήχθη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, όπου υπηρέτησε για 10 χρόνια. Την ίδια στιγμή, εξερευνούσε μόνος του τη μουσική, μαθαίνοντας κιθάρα από τα 11 του χρόνια και γράφοντας τραγούδια ήδη από την εφηβεία του.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 2010, όταν φίλοι του ανάρτησαν στο YouTube βίντεο με τις ερμηνείες του. Σε μια εποχή που η διαδικτυακή προβολή δεν είχε ακόμη την ισχύ που διαθέτει σήμερα, τα τραγούδια του άρχισαν να διαδίδονται από στόμα σε στόμα, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο κύμα ενδιαφέροντος. Το 2012 ο Κώστας Μπερτάκης τον γνώρισε στον Βασίλη Καρρά και η συμμετοχή του στο σχήμα «Καρράς – Πάολα – Παντελίδης» στο Teatro αποτέλεσε σημείο καμπής, οδηγώντας τον να αφήσει πίσω του τη στρατιωτική καριέρα και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική.

Η δισκογραφική του πορεία επιβεβαίωσε τη δυναμική που είχε ήδη δημιουργηθεί. Ο δίσκος «Αλκοολικές οι νύχτες» το 2012 έγινε διπλά πλατινένιος, με τραγούδια όπως «Δεν ταιριάζετε σου λέω» και «Συνοδεύομαι» να γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησαν τα «Ουράνιο τόξο που του λείπανε 2 χρώματα» το 2013, «Πανσέληνος και κάτι» το 2014 και «Εισπνοή Εκ πνοή» το 2015. Συνολικά δημιούργησε 48 studio τραγούδια, ενώ την ίδια περίοδο ξεχώρισε και στα MAD Video Music Awards, κατακτώντας το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη το 2013 και τον τίτλο του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή το 2015.

Μια δεκαετία μετά, η απήχηση του Παντελή Παντελίδη παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του που συνεχίζουν να ακούγονται σε κάθε γωνιά της χώρας. Η ιστορία του θυμίζει πως ακόμη και μια σύντομη πορεία μπορεί να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα, όταν συνδυάζεται με αυθεντικότητα, αλήθεια και μια βαθιά σύνδεση με τον κόσμο που τον αγάπησε.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
