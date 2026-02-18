Eurovision 2026: Το φινλανδικό τραγούδι που στέλνει τον Akyla στη 2η θέση των στοιχημάτων (Video)

Το «Liekinheitin» των Linda Lampenius & Pete Parkkonen εκτόξευσε τη Φινλανδία στην πρώτη θέση και άφησε πίσω το «Ferto» του Akylas

Λίγους μήνες πριν ανάψουν τα φώτα στη μεγάλη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, οι ισορροπίες στις προβλέψεις αλλάζουν συνεχώς και οι εκπλήξεις δεν λείπουν. Αν και αρκετές χώρες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις εθνικές τους επιλογές, ένα τραγούδι από τη Φινλανδία έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει τεράστια δυναμική, επηρεάζοντας ακόμη και τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών. Η Φινλανδία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση των προβλέψεων για τη Eurovision 2026, παρότι δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τον εκπρόσωπό της. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάδα με το «Ferto» του Akyla.

Το φινλανδικό «Liekinheitin» ερμηνεύεται από το ντουέτο Linda Lampenius & Pete Parkkonen. Αν και η διαδικασία επιλογής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, το τραγούδι κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις στο YouTube, ξεπερνώντας μέσα σε μόλις μία ημέρα πολλές από τις υπόλοιπες υποψήφιες συμμετοχές.

Ο μεγάλος τελικός έχει οριστεί για τις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Nokia Arena της Tampere, όπου θα αποφασιστεί ποιο τραγούδι θα ταξιδέψει στη Βιέννη εκπροσωπώντας τη Φινλανδία. Το «Liekinheitin» ξεχωρίζει για τον συνδυασμό σύγχρονου pop ήχου με έντονη και αναγνωρίσιμη μελωδία. Η Linda Lampenius, γνωστή τόσο στη Φινλανδία όσο και διεθνώς για τη μουσική της πορεία, ενσωματώνει στο κομμάτι στοιχεία κλασικής τεχνικής μέσα σε μια μοντέρνα παραγωγή.

Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα αποτελέσματα ή κατάταξη από το UMK, τα social media metrics, οι προβολές στο YouTube και η έντονη συζήτηση στις διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν ήδη αναδείξει το τραγούδι ως πιθανό φαβορί, όχι μόνο για τη φινλανδική εκπροσώπηση αλλά και για τη νίκη στη Eurovision 2026.

