Νέες κυκλοφορίες 18.02.2026

Η Αναστασία δίνει εικόνα στο «Βρέχει» μέσα από ένα δυναμικό cinematic video clip

anastasia
Η Αναστασία παρουσιάζει το νέο video clip για το single «Βρέχει», γυρισμένο στη Νέα Υόρκη, με έντονο συμβολισμό και κινηματογραφική αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αναστασία αποκαλύπτει το νέο video clip για το single «Βρέχει», μεταφέροντας οπτικά τη δυναμική και τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού μέσα από μια κινηματογραφική προσέγγιση με έντονο συμβολισμό. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, με φόντο ένα παγωμένο, ατμοσφαιρικό σκηνικό που καθορίζει την αισθητική και τη δυναμική του video clip.

Το concept του video clip εστιάζει στην εσωτερική διαδρομή και στη μετάβαση μετά από μια έντονη εμπειρία. Η παρουσία της Αναστασίας μέσα σε ένα ψυχρό οπτικό περιβάλλον αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στη μνήμη και την πραγματικότητα, αναδεικνύοντας μια πιο ώριμη και δυναμική πλευρά της.

Βασικό στοιχείο του οπτικού concept αποτελούν τα άλογα που εμφανίζονται στο clip, λειτουργώντας συμβολικά ως έκφραση δύναμης, έντασης και ανεξέλεγκτης κίνησης. Η παρουσία τους δημιουργεί μια έντονη αντίθεση με το παγωμένο σκηνικό, ενισχύοντας τη ροή και την κινηματογραφική ταυτότητα του έργου.

Με λιτή σκηνοθετική γραμμή και σύγχρονη αισθητική, το video clip του «Βρέχει» που επιμελήθηκε ο Bodega έρχεται να συμπληρώσει τη μουσική ταυτότητα του τραγουδιού, παρουσιάζοντας μια νέα οπτική κατεύθυνση για την Αναστασία και ένα αποτέλεσμα που δίνει έμφαση στη δυναμική της εικόνας και στο συναίσθημα.

Δείτε το βίντεο κλιπ εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=QfVlgampD-c

Το «Βρέχει» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.


