Η Δέσποινα Βανδή απαντά στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει το YFSF

Η τραγουδίστρια αιφνιδιάστηκε από τις φήμες για τηλεοπτική επιστροφή και κράτησε κλειστά τα χαρτιά της μπροστά στις κάμερες

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Δέσποινα Βανδή, την οποία συνάντησαν δημοσιογράφοι στο αεροδρόμιο «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η γνωστή τραγουδίστρια, που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων σχετικά με πιθανή τηλεοπτική της επιστροφή, αιφνιδιάστηκε όταν είδε τα συνεργεία να την περιμένουν. «Τι έγινε πάλι;» σχολίασε, δείχνοντας την έκπληξή της για το ενδιαφέρον.

Οι ρεπόρτερ δεν άργησαν να τη ρωτήσουν για τα σενάρια που τη θέλουν να αναλαμβάνει την παρουσίαση του μουσικού σόου Your Face Sounds Familiar. Η ίδια, ωστόσο, απάντησε: «Αλήθεια; Και εγώ πρώτη φορά το ακούω παιδιά».

Σε ερώτηση για το αν θα την ενδιέφερε μια τηλεοπτική επιστροφή στο άμεσο μέλλον, η Δέσποινα Βανδή κράτησε αποστάσεις, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. «Δεν θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι άλλο», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας διακριτικά το θέμα.

Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν, η επιτυχημένη καλλιτέχνιδα φαίνεται να προτιμά, τουλάχιστον προς το παρόν, να κρατά κλειστά τα χαρτιά της, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για τις επόμενες επαγγελματικές της κινήσεις.





