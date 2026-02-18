Celeb News 18.02.2026

Η Δέσποινα Βανδή απαντά στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει το YFSF

despina_vandi
Η τραγουδίστρια αιφνιδιάστηκε από τις φήμες για τηλεοπτική επιστροφή και κράτησε κλειστά τα χαρτιά της μπροστά στις κάμερες
Μαρία Χατζηγιάννη

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Δέσποινα Βανδή, την οποία συνάντησαν δημοσιογράφοι στο αεροδρόμιο «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η γνωστή τραγουδίστρια, που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων σχετικά με πιθανή τηλεοπτική της επιστροφή, αιφνιδιάστηκε όταν είδε τα συνεργεία να την περιμένουν. «Τι έγινε πάλι;» σχολίασε, δείχνοντας την έκπληξή της για το ενδιαφέρον.

Δέσποινα Βανδή
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Διάβασε επίσης: Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

Οι ρεπόρτερ δεν άργησαν να τη ρωτήσουν για τα σενάρια που τη θέλουν να αναλαμβάνει την παρουσίαση του μουσικού σόου Your Face Sounds Familiar. Η ίδια, ωστόσο, απάντησε: «Αλήθεια; Και εγώ πρώτη φορά το ακούω παιδιά».

Σε ερώτηση για το αν θα την ενδιέφερε μια τηλεοπτική επιστροφή στο άμεσο μέλλον, η Δέσποινα Βανδή κράτησε αποστάσεις, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. «Δεν θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι άλλο», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας διακριτικά το θέμα.

Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν, η επιτυχημένη καλλιτέχνιδα φαίνεται να προτιμά, τουλάχιστον προς το παρόν, να κρατά κλειστά τα χαρτιά της, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για τις επόμενες επαγγελματικές της κινήσεις.


Διάβασε επίσης: Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποθέωσε την Δέσποινα Βανδή με μια φωτογραφία στο Instagram

Your Face Sounds Familiar ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
