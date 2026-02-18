Paris Hilton: Μετά από 5 χρόνια γάμου, ο σύζυγός της της έκανε ξανά πρόταση

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη πρόταση, το ζευγάρι ανανέωσε τον γάμο του, σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι

Μια άκρως ρομαντική έκπληξη επεφύλασσε ο σύζυγος της Paris Hilton, Carter Reum, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, χαρίζοντάς της μια στιγμή που, όπως η ίδια αποκάλυψε, ξεπέρασε ακόμη και την πρώτη πρόταση γάμου.

Πέντε χρόνια μετά την αρχική πρόταση, ο 45χρονος επιχειρηματίας γονάτισε ξανά μπροστά της, αυτή τη φορά σε μια ειδυλλιακή παραλία στα Turks and Caicos, την ώρα που ο ήλιος έδυε. Δίπλα τους βρίσκονταν τα δύο τους παιδιά, ο μικρός Phoenix, 3 ετών, και η London, 2 ετών, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο φορτισμένη συναισθηματικά.

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton αποκαλύπτει: «Ζω με έναν δαίμονα στο μυαλό μου»

Η παραλία είχε διαμορφωθεί σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι: λευκά λουλούδια, δεκάδες κεριά στην άμμο και φωτεινά γράμματα που σχημάτιζαν τη φράση «Θα με παντρευτείς ξανά;». Ο Carter Reum, ντυμένος στα λευκά, γονάτισε και της πρόσφερε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι μέσα σε ροζ κουτί, ενώ η Paris Hilton επέλεξε ένα λευκό, αέρινο φόρεμα με αρχαιοελληνική έμπνευση, συνδυασμένο με λαμπερά πέδιλα.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή ως «ακόμα πιο μαγική από την πρώτη φορά», τονίζοντας πως το γεγονός ότι τα παιδιά τους ήταν παρόντα έκανε τα πάντα πιο ιδιαίτερα. Όπως είπε, νιώθει ευγνωμοσύνη για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί και χαρακτήρισε τον σύζυγό της «καλύτερο φίλο, σύντροφο και παντοτινή αγάπη».

Από την πλευρά του, ο Carter Reum εξήγησε ότι η «επαναπρόταση» δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούσε έναν τρόπο να τιμήσει τη γυναίκα που, όπως ανέφερε, τον εμπνέει καθημερινά, ειδικά στον ρόλο της μητέρας. Θέλησε έτσι να γιορτάσει τη δύναμη, την αυθεντικότητα και την αφοσίωσή της στην οικογένειά τους.

Μετά το «ναι», το ζευγάρι πέρασε λίγες ιδιωτικές στιγμές με τα παιδιά του και στη συνέχεια ενώθηκε με συγγενείς και φίλους για να γιορτάσουν στην παραλία. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων σε ροζ αποχρώσεις που φώτισαν τον ουρανό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη πρόταση γάμου είχε γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2021, ενώ λίγους μήνες αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου 2021, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λαμπερή τελετή στο Λος Άντζελες. Έκτοτε, έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, με την Paris Hilton να έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για το πόσο σημαντικός είναι ο σύζυγός της στη ζωή της, αποκαλώντας τον «ασφαλές της καταφύγιο» και «δίδυμη φλόγα» της.

Η φετινή Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, λίγες ημέρες πριν από τα 45α γενέθλιά της, φαίνεται πως θα μείνει αξέχαστη για την χρυσή κληρονόμο και επιχειρηματία, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας μπορεί να ανανεώνεται ξανά και ξανά, ακόμα και μέσα στον ίδιο γάμο.

Διάβασε επίσης: H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

Δες κι αυτό…