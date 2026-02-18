Celeb News 18.02.2026

Paris Hilton: Μετά από 5 χρόνια γάμου, ο σύζυγός της της έκανε ξανά πρόταση

paris_hilton
Πέντε χρόνια μετά την πρώτη πρόταση, το ζευγάρι ανανέωσε τον γάμο του, σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια άκρως ρομαντική έκπληξη επεφύλασσε ο σύζυγος της Paris Hilton, Carter Reum, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, χαρίζοντάς της μια στιγμή που, όπως η ίδια αποκάλυψε, ξεπέρασε ακόμη και την πρώτη πρόταση γάμου.

Πέντε χρόνια μετά την αρχική πρόταση, ο 45χρονος επιχειρηματίας γονάτισε ξανά μπροστά της, αυτή τη φορά σε μια ειδυλλιακή παραλία στα Turks and Caicos, την ώρα που ο ήλιος έδυε. Δίπλα τους βρίσκονταν τα δύο τους παιδιά, ο μικρός Phoenix, 3 ετών, και η London, 2 ετών, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο φορτισμένη συναισθηματικά.

https://www.instagram.com/parishilton/

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton αποκαλύπτει: «Ζω με έναν δαίμονα στο μυαλό μου»

Η παραλία είχε διαμορφωθεί σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι: λευκά λουλούδια, δεκάδες κεριά στην άμμο και φωτεινά γράμματα που σχημάτιζαν τη φράση «Θα με παντρευτείς ξανά;». Ο Carter Reum, ντυμένος στα λευκά, γονάτισε και της πρόσφερε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι μέσα σε ροζ κουτί, ενώ η Paris Hilton επέλεξε ένα λευκό, αέρινο φόρεμα με αρχαιοελληνική έμπνευση, συνδυασμένο με λαμπερά πέδιλα.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή ως «ακόμα πιο μαγική από την πρώτη φορά», τονίζοντας πως το γεγονός ότι τα παιδιά τους ήταν παρόντα έκανε τα πάντα πιο ιδιαίτερα. Όπως είπε, νιώθει ευγνωμοσύνη για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί και χαρακτήρισε τον σύζυγό της «καλύτερο φίλο, σύντροφο και παντοτινή αγάπη».

Από την πλευρά του, ο Carter Reum εξήγησε ότι η «επαναπρόταση» δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούσε έναν τρόπο να τιμήσει τη γυναίκα που, όπως ανέφερε, τον εμπνέει καθημερινά, ειδικά στον ρόλο της μητέρας. Θέλησε έτσι να γιορτάσει τη δύναμη, την αυθεντικότητα και την αφοσίωσή της στην οικογένειά τους.

https://www.instagram.com/parishilton/

Μετά το «ναι», το ζευγάρι πέρασε λίγες ιδιωτικές στιγμές με τα παιδιά του και στη συνέχεια ενώθηκε με συγγενείς και φίλους για να γιορτάσουν στην παραλία. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων σε ροζ αποχρώσεις που φώτισαν τον ουρανό.

https://www.instagram.com/parishilton/

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη πρόταση γάμου είχε γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2021, ενώ λίγους μήνες αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου 2021, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λαμπερή τελετή στο Λος Άντζελες. Έκτοτε, έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, με την Paris Hilton να έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για το πόσο σημαντικός είναι ο σύζυγός της στη ζωή της, αποκαλώντας τον «ασφαλές της καταφύγιο» και «δίδυμη φλόγα» της.

Η φετινή Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, λίγες ημέρες πριν από τα 45α γενέθλιά της, φαίνεται πως θα μείνει αξέχαστη για την χρυσή κληρονόμο και επιχειρηματία, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας μπορεί να ανανεώνεται ξανά και ξανά, ακόμα και μέσα στον ίδιο γάμο.

Διάβασε επίσης: H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Paris Hilton ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Δέσποινα Βανδή απαντά στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει το YFSF

Η Δέσποινα Βανδή απαντά στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει το YFSF

18.02.2026

Δες επίσης

Η Δέσποινα Βανδή απαντά στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει το YFSF
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή απαντά στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει το YFSF

18.02.2026
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μιλά για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη
Celeb News

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μιλά για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

18.02.2026
Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Δεν νιώθω ερωτική και ελκυστική»
Celeb News

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Δεν νιώθω ερωτική και ελκυστική»

17.02.2026
Παναγιώτης Στάθης: Αποχαιρετά δημόσια τη μητέρα του με μια συγκινητική ανάρτηση
Celeb News

Παναγιώτης Στάθης: Αποχαιρετά δημόσια τη μητέρα του με μια συγκινητική ανάρτηση

17.02.2026
Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ
Celeb News

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ

17.02.2026
Καλομοίρα: Αποκάλυψε τη μάχη της με την κατάθλιψη μετά τα δίδυμα
Celeb News

Καλομοίρα: Αποκάλυψε τη μάχη της με την κατάθλιψη μετά τα δίδυμα

17.02.2026
Νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη μάχη της Kate Middleton με τον καρκίνο
Celeb News

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη μάχη της Kate Middleton με τον καρκίνο

17.02.2026
«Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» είπε ο Barack Obama και προκάλεσε χαμό
Celeb News

«Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» είπε ο Barack Obama και προκάλεσε χαμό

17.02.2026
Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο
Celeb News

Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ