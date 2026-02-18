Celeb News 18.02.2026

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μιλά για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

iliana_papagwergiou
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απαντά για τα σχέδια γάμου με τον Γιάννη Καραβασάνη και σχολιάζει με χιούμορ τις φήμες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Star Channel, όπου και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τα επαγγελματικά της σχέδια αλλά και την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στην επιστροφή του Greece’s Next Top Model, επιβεβαιώνοντας πως το δημοφιλές ριάλιτι μόδας θα επανέλθει στους δέκτες, με την ίδια στον ρόλο της παρουσιάστριας. Όπως τόνισε, η προηγούμενη συνεργασία είχε εξαιρετικό κλίμα και άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως οι τελικές αποφάσεις για τη διαμόρφωση της ομάδας ανήκουν στα στελέχη του σταθμού, σημειώνοντας ότι αυτή την περίοδο γίνονται συζητήσεις για το νέο κύκλο.

gntm
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Σε ό,τι αφορά το Shopping Star, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε πως το project βρίσκεται προσωρινά «στο αρχείο». Αν και πρόκειται για μια εκπομπή που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τον σταθμό, προς το παρόν δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της. Η ίδια σχολίασε με χιούμορ πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή ακούγονται πολλά ονόματα και γίνονται αρκετά ραντεβού, όμως στο τέλος οι εξελίξεις ακολουθούν γνώριμα μονοπάτια.

iliana_papagewrgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Δεν έλειψαν, φυσικά, και οι ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή. Αναφερόμενη στον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, αποκάλυψε πως δεν αντάλλαξαν κάποιο νέο δώρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς, όπως είπε χαριτολογώντας, είχε ήδη λάβει ένα ιδιαίτερα όμορφο χριστουγεννιάτικο δώρο που καλύπτει πολλές γιορτές. Μάλιστα, διευκρίνισε πως πρόκειται για τα σκουλαρίκια που φορούσε εκείνη τη στιγμή.

Όσο για τα σχέδια γάμου με τον αγαπημένο της, η παρουσιάστρια κράτησε χαμηλούς τόνους αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Με διάθεση χιούμορ, προέτρεψε τους δημοσιογράφους να απευθυνθούν στον ίδιο για περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας πως το θέμα έχει προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον.


GNTM ΓΑΜΟΣ Ηλιάνα Παπαγεωργίου
