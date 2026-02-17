Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Δεν νιώθω ερωτική και ελκυστική»

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε την Έλενα Χαραλαμπούδη για μία ειλικρινή συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή, τη μητρότητα και τη σχέση με τον σύντροφο μετά τη γέννηση των παιδιών.
Η viral μαμά των social media μίλησε για το πώς αλλάζει η δυναμική ενός ζευγαριού όταν έρχεται ένα παιδί. «Η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι είναι από τα πιο κρίσιμα κομμάτια. Για μένα προσωπικά, η περίοδος αυτή ήταν δύσκολη, δεν ήθελα καν να έχω σωματική επαφή», εξήγησε η Χαραλαμπούδη. «Δεν πρόκειται για αποστροφή απέναντι στον σύντροφο, αλλά για την απόλυτη εξάρτηση ενός μικρού πλασματάκου. Εκεί χρειάζεται ο άντρας να σταθεί βράχος, να πάρει τη γυναίκα από το χέρι και να τη βγάλει από τη ρουτίνα, ακόμη κι αν αρνείται ξανά και ξανά».
Διάβασε επίσης: Καλομοίρα: Αποκάλυψε τη μάχη της με την κατάθλιψη μετά τα δίδυμα
Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τα δικά της συναισθήματα για την εγκυμοσύνη της: «Εγώ προσωπικά δεν νιώθω καθόλου ερωτική και ελκυστική αυτή την περίοδο. Κάποιες γυναίκες βιώνουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά για μένα είναι αυτή η αλήθεια». Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην εξέλιξη της σχέσης της με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή: «Τα ζευγάρια αλλάζουν, δεν είμαστε όπως πριν. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, μια διαδικασία ωρίμανσης και εξέλιξης. Ο χρόνος και οι εμπειρίες μεταμορφώνουν τη σχέση, και αυτό έχει τη δική του ομορφιά».
Η Καινούργιου περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό της πρώτης της κόρης, καρπού του έρωτά τους, και αποκάλυψε ότι η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη και Αλεξάνδρα, ενώ στην καθημερινότητά της θα την φωνάζουν Ξένια.
Διάβασε επίσης: Νίκος Κοκλώνης: Αποκάλυψε τον λόγο που απομακρύνθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.