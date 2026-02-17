Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Δεν νιώθω ερωτική και ελκυστική»

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά ανοιχτά για τα συναισθήματά της στην εγκυμοσύνη και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη σχέση της και τον ερχομό της κόρης της

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε την Έλενα Χαραλαμπούδη για μία ειλικρινή συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή, τη μητρότητα και τη σχέση με τον σύντροφο μετά τη γέννηση των παιδιών.

Η viral μαμά των social media μίλησε για το πώς αλλάζει η δυναμική ενός ζευγαριού όταν έρχεται ένα παιδί. «Η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι είναι από τα πιο κρίσιμα κομμάτια. Για μένα προσωπικά, η περίοδος αυτή ήταν δύσκολη, δεν ήθελα καν να έχω σωματική επαφή», εξήγησε η Χαραλαμπούδη. «Δεν πρόκειται για αποστροφή απέναντι στον σύντροφο, αλλά για την απόλυτη εξάρτηση ενός μικρού πλασματάκου. Εκεί χρειάζεται ο άντρας να σταθεί βράχος, να πάρει τη γυναίκα από το χέρι και να τη βγάλει από τη ρουτίνα, ακόμη κι αν αρνείται ξανά και ξανά».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τα δικά της συναισθήματα για την εγκυμοσύνη της: «Εγώ προσωπικά δεν νιώθω καθόλου ερωτική και ελκυστική αυτή την περίοδο. Κάποιες γυναίκες βιώνουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά για μένα είναι αυτή η αλήθεια». Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην εξέλιξη της σχέσης της με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή: «Τα ζευγάρια αλλάζουν, δεν είμαστε όπως πριν. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, μια διαδικασία ωρίμανσης και εξέλιξης. Ο χρόνος και οι εμπειρίες μεταμορφώνουν τη σχέση, και αυτό έχει τη δική του ομορφιά».





Η Καινούργιου περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό της πρώτης της κόρης, καρπού του έρωτά τους, και αποκάλυψε ότι η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη και Αλεξάνδρα, ενώ στην καθημερινότητά της θα την φωνάζουν Ξένια.

