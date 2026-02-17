Νίκος Κοκλώνης: Αποκάλυψε τον λόγο που απομακρύνθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, την προσωπική του ζωή αλλά και τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου, τόσο σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK! όσο και σε τηλεοπτική του εμφάνιση.

Απαντώντας στο αν είχε ανθρώπους να στηριχτεί στις δύσκολες στιγμές, εξήγησε ότι προτιμά να απομονώνεται για να λύνει τα προβλήματά του μόνος του. Όπως είπε:

«Όταν έχω πρόβλημα, εξαφανίζομαι για να το λύσω. Το ξέρω ότι είναι λάθος, αλλά δεν θέλω να φορτώνομαι σε κανέναν. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που απομακρυνθήκαμε με την Καινούργιου. Είχε παράπονο γιατί δεν ήμασταν μαζί διακοπές, αλλά εγώ προσπαθούσα μόνος μου να σώσω την εταιρεία».

Για την προσωπική του ζωή, τόνισε ότι εκεί τα πράγματα ήταν πιο θετικά: «Όχι, εκεί είχα συν. Κάτι που δεν περίμενα ήταν εκεί επί δέκα». Μιλώντας για την αλλαγή στην εμφάνισή του, αποκάλυψε: «Είμαι εκ γενετής χοντρός. Είμαι foodie, τρελαίνομαι να τρώω. Θέλω να έχω μπροστά μου φαγητά και γλυκά. Ως λιχούδης που είμαι και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που περνούσα, το περασμένο καλοκαίρι είχα φτάσει 125 κιλά. Αφού τα έβαλα σε μια σειρά τα πράγματα, είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να ξεκινήσω γυμναστήριο και διατροφή, έκανα και τις γνωστές ενέσεις και κατέβηκα. Εξακολουθώ να έχω την ψυχολογία του υπέρβαρου, απλά δεν έχω πια το στομάχι για να φάω όσα θέλω». Για τη σχέση του με την εικόνα του στον καθρέφτη, απάντησε: «Δεν μου αρέσω. Μου έλεγε ο πατέρας μου όταν έχανα κιλά: “Δεν σου πάει στο πρόσωπο!”. Και είχε δίκιο».

Να υπενθυμίσουμε πως πριν μερικές μέρες σε συνέντευξή του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε ξανά στη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου. Όπως δήλωσε: «Είχα πει να μην πω τίποτα. Αλλά άντε ας μιλήσω. Για εμένα η Κατερίνα Καινούργιου ήταν και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο της επαγγελματικής μου πορείας στην τηλεόραση αλλά και μεγάλο προσωπικό. Ήταν φίλη και αδερφή μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα κατάφερε και θα κάνει αυτό το παιδάκι και είναι ευτυχισμένη. Ζω από μακριά τη εγκυμοσύνη αλλά χαίρομαι».





Και συμπλήρωσε: «Θεωρώ πως ο,τι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, κάποια στιγμή θα το λύσουμε, γιατί στις οικογένειες συμβαίνει να τσακώνεσαι, να χαλιέσαι και να τα βρίσκεις. Είναι τόσο μεγάλο και σημαντικό που περιμένει παιδάκι, που εγώ πραγματικά την αγαπάω και χαίρομαι τόσο, που αυτή η χαρά νικάει τα πάντα. Η Κατερίνα Καινούργιου είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Σε άλλες συνθήκες θα ήμουν στο μαιευτήριο. Δεν έχω ζήσει την εγκυμοσύνη, τη ζω από μακριά και είμαι χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος που είναι ευτυχισμένη και όσο είναι ευτυχισμένη δεν έχω κάτι να κάνω. Αν ποτέ δεν είναι ευτυχισμένη, θα είμαι εκεί να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο».

