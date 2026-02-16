Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης γιορτάσαν μαζί τα γενέθλιά τους – Φωτογραφίες από το πάρτι-έκπληξη

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους με ένα φαντασμαγορικό πάρτι-έκπληξη

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης γιόρτασαν φέτος τα γενέθλιά τους μαζί, με ένα εντυπωσιακό πάρτι-έκπληξη που διοργάνωσαν οι φίλοι και κουμπάροι τους. Η ηθοποιός έχει γενέθλια στις 8 Φεβρουαρίου, ενώ ο τραγουδιστής στις 13 Φεβρουαρίου, και φέτος η γιορτή τους έγινε κοινή, γεμάτη λάμψη, μουσική και χορό.

Η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη διπλή γιορτή, αποκαλύπτοντας έναν στολισμό που μαγνήτιζε τα βλέμματα. Η διώροφη τούρτα του Δήμου Αναστασιάδη ήταν στολισμένη με μουσικά σύμβολα και την επιγραφή «Happy Birthday Dimos», ενώ η ροζ τούρτα της Τζένης ήταν διακοσμημένη με καρδιές, αποτυπώνοντας την τρυφερή ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Σε πολλές φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, απολαμβάνοντας την έκπληξη των φίλων και των συγγενών τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Μαρία Καβογιάννη, ενώ όλοι κρατούσαν σημαιάκια και καπελάκια με τη φωτογραφία της Τζένης, ενώ πάνω σε καλαμάκια είχαν φιγούρες του Δήμου Αναστασιάδη. Η βραδιά συνοδεύτηκε από ξέφρενο χορό και αγαπημένα τραγούδια, κάνοντας το πάρτι μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.

Η Τζένη Θεωνά συνόδευσε τις αναρτήσεις της με τρυφερά λόγια για τον σύντροφό της: «Εύχομαι να έχεις πάντα τόσους φίλους και τόση αγάπη γύρω σου! Και πάντα να είσαι άξιος της αγάπης αυτής. Είμαστε τυχεροί που σας έχουμε στη ζωή μας, φίλους, συγγενείς, κουμπάρους. Ήταν η ωραιότερη έκπληξη του κόσμου. @chri_efstathiou είσαι μαγική. Happy Birthday Δήμο μας!».

