Ελένη Βουλγαράκη: «Ενώθηκε η κοινή λογική» μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Η Ελένη Βουλγαράκη αποκαλύπτει την αλήθεια για την αποχώρησή της από το ραδιόφωνο και τη ζωή στην Πορτογαλία

Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια Ελένη Βουλγαράκη μίλησε για την αποχώρησή της από την ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία συμμετείχε, καθώς και για τα σχόλια που δέχτηκε από τον Δημήτρη Παπανώτα, τονίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τα μηνύματα συμπαράστασης ως κύμα συμπαράστασης, αλλά ως ένδειξη ότι «ενώθηκε η κοινή λογική».

Η αποχώρηση από το ραδιόφωνο

Η Ελένη Βουλγαράκη, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», εξήγησε τους λόγους της αποχώρησής της από το ραδιόφωνο, συνδέοντάς την με την επιθυμία της να ταξιδεύει πιο εύκολα στην Πορτογαλία, όπου βρίσκεται ο σύντροφός της, ποδοσφαιριστής Φώτης Ιωαννίδης. «Δεν είναι ακριβώς νέο κεφάλαιο. Ό,τι έκανα και πριν κάνω και τώρα, απλά… δεν έχω το ραδιόφωνο. Έχω περισσότερο χρόνο αλλά κάπως… τα ίδια πάνω-κάτω κάνω. Εκτός από το ραδιόφωνο. Αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την αντικατάστασή της από τη Μαρία Ένεζλη, η Ελένη Βουλγαράκη δήλωσε: «Τώρα δεν τους ακούω στην εκπομπή γιατί νιώθω περίεργα αλλά εντάξει, την ξέρω τη Μαρία Ένεζλη, ούτως ή άλλως δεν μου ήρθε ξαφνικό. Ξέραμε πώς πηγαίνει η κατάσταση, μαζί όλοι το είχαμε συζητήσει για το ότι θα έρθει η Μαρία, οπότε εγώ τους χαίρομαι. Θέλω η εκπομπή να πηγαίνει καλά, ούτως ή άλλως εκεί θα επιστρέψω κάποια στιγμή, οπότε μια χαρά όλα».

Η απάντηση στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Η Ελένη Βουλγαράκη αναφέρθηκε επίσης στα σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με ενδεχόμενη μόνιμη μετακόμισή της στη Λισαβόνα και στα μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε μετά τη δήλωση του Δημήτρη Παπανώτα εις βάρος της. «Ήθελα να το τονίσω δημόσια, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μου έστελναν άνθρωποι που συνεργάζομαι και μου λέγανε ας πούμε ότι “όντως φεύγεις μόνιμα;” και εγώ από την αρχή είπα ότι δεν φεύγω μόνιμα. Οπότε ήθελα να το τονίσω κι εγώ».

Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε πάρει θέση για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με την Ελένη Βουλγαράκη και την προσωπική της ζωή, μέσα από την εκπομπή Happy Day.

Η συγγνώμη της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε δημόσια στο ζήτημα, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες. Μερίδα τηλεθεατών αλλά και σχολιαστών της επικαιρότητας απέδωσε ευθύνες στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, θεωρώντας πως ως οικοδέσποινα της εκπομπής όφειλε να παρέμβει πιο δυναμικά, όταν τα σχόλια του συνεργάτη της πήραν πιο αιχμηρή τροπή. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως πρόκειται για ένα λεπτό και ευαίσθητο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι άθελά τους στεναχώρησαν ένα πρόσωπο που δεν είχε καμία ευθύνη.

Η καριέρα της Ελένης Βουλγαράκη

Η Ελένη Βουλγαράκη έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στα media, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σταθμούς και εκπομπές, ενώ έχει ξεχωρίσει για τον αυθορμητισμό και την θετική της ενέργεια.

