Διατροφή 15.02.2026

4 λάθη που κάνουμε όλοι μας όταν αγοράζουμε ψωμί

Τα βασικά χαρακτηριστικά που δείχνουν αν ένα ψωμί προσφέρει ουσιαστική διατροφική αξία ή είναι απλώς μια επεξεργασμένη επιλογή
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ψωμί είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα τρόφιμα σε κάθε κουζίνα, με τη θέση του να είναι σχεδόν σε κάθε γεύμα. Από τη φρυγανιά στο πρωινό μέχρι το σάντουιτς στο μεσημεριανό και το ψωμί δίπλα στο δείπνο, η καθημερινή του παρουσία είναι σχεδόν αυτονόητη. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα ψωμιά την ίδια θρεπτική αξία. Ορισμένα προσφέρουν σημαντικές φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα, ενώ άλλα, κυρίως τα επεξεργασμένα, είναι περιορισμένα σε θρεπτικά συστατικά.

Επιλέγοντας κάτι πιο ποιοτικό μπορείς να αυξήσεις τη διατροφική αξία των γευμάτων σου χωρίς να αλλάξεις τις συνήθειες σου. Η σωστή ενημέρωση σχετικά με τα συστατικά και τις θρεπτικές ιδιότητες είναι σημαντική, ώστε κάθε φέτα ψωμιού να συνεισφέρει ουσιαστικά στην καθημερινή σου διατροφή.

pswmi (6)
pexels

1. Δημητριακά ολικής άλεσης

Τα πιο θρεπτικά ψωμιά έχουν ως πρώτο συστατικό αλεύρι ή σιτάρι ολικής άλεσης. Τα δημητριακά ολικής προσφέρουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και μικροθρεπτικά όπως σίδηρο, ασβέστιο, μαγγάνιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Η παρουσία αυτών των συστατικών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιομεταβολικών νοσημάτων και καλύτερο έλεγχο βάρους. Αντίθετα, ψωμιά που αναφέρουν απλώς «αλεύρι σίτου» χωρίς τη λέξη ολικής συνήθως είναι λιγότερο θρεπτικά.

2. Φυτικές ίνες για καλύτερη λειτουργία του εντέρου

Η ποσότητα φυτικών ινών αποτελεί βασικό δείκτη ποιότητας. Τα ψωμιά ολικής άλεσης προσφέρουν συνήθως 3-5 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φέτα, ενώ τα λευκά ή επεξεργασμένα περιέχουν κάτω από 2 γραμμάρια. Οι φυτικές ίνες ενισχύουν τη λειτουργία του εντέρου, τη ρύθμιση του σακχάρου, μειώνουν τη χοληστερόλη και βοηθούν να παραμένει κανείς χορτάτος για περισσότερο χρόνο.

pswmi
pexels

3. Προσθήκη ζάχαρης

Ορισμένα ψωμιά περιέχουν σημαντική ποσότητα πρόσθετης ζάχαρης, η οποία μπορεί να εμφανίζεται ως μελάσα, σιρόπι ταπιόκας ή ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Η υπερβολική ζάχαρη συνδέεται με φλεγμονή, αυξημένο κίνδυνο καρδιοπαθειών και διαβήτη τύπου 2. Τα γλυκά ψωμιά, όπως αυτά με κανέλα ή σταφίδες, είναι νοστιμότατα αλλά κατάλληλα κυρίως ως περιστασιακή λιχουδιά.

4. Επεξεργασμένα άλευρα

Πέρα από το λευκό αλεύρι σίτου, πολλά ψωμιά περιέχουν άμυλο ταπιόκας, μαλτοδεξτρίνη ή άλευρο ρυζιού. Αυτά τα επεξεργασμένα άλευρα έχουν χάσει τα θρεπτικά εξωτερικά στρώματα του καρπού και προσφέρουν ελάχιστη αξία. Οι επιλογές με πλήρη δημητριακά διατηρούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες, καθιστώντας το ψωμί ένα χρήσιμο και χορταστικό στοιχείο της διατροφής.

διατροφή φαγητό ψωμί
