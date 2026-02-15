Οι 4 deco τάσεις που αξίζει να αφήσεις πίσω το 2026

Τα interior design trends που αφήνουμε πίσω το 2026 και οι τάσεις που μένουν διαχρονικές, ζεστές και κομψές

Δεν διακοσμείς το σπίτι σου περιμένοντας να φαίνεται ξεπερασμένο μετά από λίγους μήνες. Και όμως, με τόσες τάσεις στο interior design να πλημμυρίζουν τα social media, είναι εύκολο να μπερδέψεις ένα περαστικό trend με μια διαχρονική επιλογή, και στο τέλος να μείνεις με την απογοήτευση. Θυμάσαι την εμμονή με τα cow-print κατά την πανδημία ή τους καθρέφτες από διογκούμενο αφρό που όλοι κάναμε DIY; Ας πούμε απλά ότι δεν άντεξαν στον χρόνο.

Κοιτώντας πίσω, μπορείς να γελάσεις με τις πιο extreme επιλογές, αλλά όταν κολλάς στα viral trends και τα μαγαζιά γεμίζουν με τα τελευταία «must-have», δύσκολα ξεχωρίζεις τι θα κρατήσει και τι θα ξεχαστεί γρήγορα. Αν θέλεις να φτιάξεις ένα σπίτι που θα δείχνει διαχρονικό το 2026, εδώ είναι 5 interior design trends που αφήνουμε πίσω.

Διάβασε επίσης: 5 κανόνες διακόσμησης που πρέπει να υιοθετήσεις μέσα στο 2026

1. Το coastal grandma στιλ

Το «coastal grandma» είχε την ώρα του, αλλά πλέον όλοι θέλουν ένα σπίτι που να νιώθει ζεστό και ζωντανό, όχι σαν να βγήκε από κατάλογο διακοπών. Οι λευκές καρέκλες και τα δύσκολα στη φροντίδα χαλιά από τζούτα είναι υπερβολικά περιοριστικά για την καθημερινότητα. Μικρές θαλασσινές πινελιές μπορούν να μείνουν, αλλά με τρόπο προσωπικό και όχι αντιγραφή ενός συγκεκριμένου στυλ.

2. Το millennial γκρι

Το γκρι ήταν παντού για χρόνια και φαινόταν μοντέρνο. Πλέον μοιάζει κρύο και βαρετό. Το 2026 βλέπουμε πιο ζεστούς τόνους να μπαίνουν στο σπίτι: μπεζ, καφέ, γήινες αποχρώσεις που δίνουν χαρακτήρα και ζεστασιά. Το γκρι χάνει την πρωτοκαθεδρία.

3. Τα κυματιστά σχήματα

Τα κυματιστά σχήματα σε έπιπλα και διακοσμητικά έκαναν θραύση, αλλά πλέον λιγότερο είναι περισσότερο. Μικρές πινελιές σε μαξιλάρια, κορνίζες ή άλλα μικρά αντικείμενα αρκούν για να δώσεις μια νότα τάσης, χωρίς να φορτώσεις τον χώρο.

4. Το bouclé

Το bouclé είναι άβολο, μαζεύει σκόνη και ψίχουλα, και καθαρίζεται δύσκολα. Δεν ήταν ποτέ πρακτικό για καθημερινή χρήση. Λινό, βελούδο ή δέρμα είναι πολύ καλύτερες επιλογές για να έχεις όμορφα και λειτουργικά έπιπλα. Αποχαιρέτα το bouclé, δε θα σου λείψει.

5. Τα πολύ ανοιχτά ξύλα

Το πολύ ανοιχτό ξύλο κυριαρχούσε για χρόνια, κυρίως λόγω της μινιμαλιστικής σκανδιναβικής αισθητικής. Τώρα θέλουμε βάθος, ζεστασιά και χαρακτήρα. Σκούρα ξύλα, ιδίως παλιά ή second-hand, δίνουν στο χώρο μια διαχρονική αίσθηση που δεν κουράζει.

Διάβασε επίσης: Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι

Δες κι αυτό…