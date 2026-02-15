Διατροφή 15.02.2026

Αυτό είναι το φρούτο που θα εξαφανίσει το λίπος από την κοιλιά σου

Δες τι έδειξε η μελέτη και γιατί είναι σημαντικό για την υγεία της κοιλιάς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός φρούτου και συγκεκριμένα του αβοκάντο μπορεί να επηρεάσει θετικά την κατανομή του κοιλιακού λίπους στις γυναίκες. Η έρευνα υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για δίαιτα ή άμεση απώλεια βάρους, αλλά για έναν τρόπο να μειωθεί το επικίνδυνο σπλαχνικό λίπος, που περιβάλλει τα ζωτικά όργανα στην κοιλιακή περιοχή.

Στη μελέτη συμμετείχαν 105 ενήλικες υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, οι οποίοι για δώδεκα εβδομάδες κατανάλωναν ένα γεύμα την ημέρα που περιείχε αβοκάντο. Στόχος ήταν να παρατηρηθεί η επίδραση της καθημερινής κατανάλωσης αβοκάντο στην ανακατανομή του λιπώδους ιστού. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με τη βασική διαφορά να είναι η καθημερινή κατανάλωση φρέσκου αβοκάντο από τη μία ομάδα. Στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, οι ερευνητές μέτρησαν το κοιλιακό λίπος και την ανοχή στη γλυκόζη, έναν δείκτη κινδύνου για διαβήτη.

Στις γυναίκες, η κατανάλωση αβοκάντο οδήγησε σε:

  • Μείωση του σπλαχνικού λίπους
  • Μείωση της αναλογίας σπλαχνικού προς υποδόριο λίπος

Στους άνδρες όμως, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχο όφελος, ούτε καταγράφηκαν αλλαγές στην ανθεκτικότητα στη γλυκόζη για κανένα φύλο.

Η έρευνα, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Naiman Khan, δημοσιεύθηκε στην Journal of Nutrition και υπογραμμίζει ότι το αβοκάντο μπορεί να προσφέρει επιπλέον όφελος πέρα από τη θρεπτική του αξία, ειδικά για την υγεία της κοιλιακής περιοχής στις γυναίκες. Οι επιστήμονες σκοπεύουν να συνεχίσουν τις μελέτες για να διερευνήσουν περαιτέρω την επίδραση του αβοκάντο στην κατανομή λίπους, αλλά και τις διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

