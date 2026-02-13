Αποχωρεί από την εκπομπή «Το ‘Χουμε» – Το συγκινητικό αντίο του Κώστα Τσουρού

Αποχωρεί από την Αθήνα και την εκπομπή, με προσωπικούς λόγους πίσω από την απόφαση

Στον αέρα του «Το ‘Χουμε» της Πέμπτης, 12/2 ο Κώστας Τσουρός ανακοίνωσε με συγκίνηση μια ακόμα αποχώρηση από το δυναμικό της εκπομπής. Αυτή τη φορά, το «αντίο» δόθηκε στη δημοσιογράφο Μαρία Παπαϊωάννου.

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ εξήγησε ότι η απόφαση της δημοσιογράφου οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και δεν παρέλειψε να της απευθύνει θερμά λόγια κατά την αποχώρησή της.

«Αφήστε με για λίγο να αφιερώσω τον χρόνο σας για ένα ιδιαίτερο αντίο. Η Μαρία Παπαϊωάννου σήμερα μας αποχαιρετά, όχι μόνο από την εκπομπή, αλλά και από την Αθήνα», είπε ο Κώστας Τσουρός. «Πάει να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Σε ευχαριστώ θερμά για τα τρία υπέροχα χρόνια συνεργασίας μας και ήθελα πολύ να το κάνω αυτό μπροστά στο κοινό. Άνοιξε τα φτερά σου και ζήσε τη ζωή σου, Μαράκι μου, χωρίς να κοιτάς πίσω», πρόσθεσε με συγκίνηση.





Η αποχώρηση της Μαρίας Παπαϊωάννου σίγουρα αφήνει ένα κενό στην ομάδα, αλλά όπως τόνισε ο Κώστας Τσουρός, πρόκειται για μια επιλογή που σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και προσωπική εξέλιξη.

