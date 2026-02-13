TV 13.02.2026

Αποχωρεί από την εκπομπή «Το ‘Χουμε» – Το συγκινητικό αντίο του Κώστα Τσουρού

Αποχωρεί από την Αθήνα και την εκπομπή, με προσωπικούς λόγους πίσω από την απόφαση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον αέρα του «Το ‘Χουμε» της Πέμπτης, 12/2 ο Κώστας Τσουρός ανακοίνωσε με συγκίνηση μια ακόμα αποχώρηση από το δυναμικό της εκπομπής. Αυτή τη φορά, το «αντίο» δόθηκε στη δημοσιογράφο Μαρία Παπαϊωάννου.

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ εξήγησε ότι η απόφαση της δημοσιογράφου οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και δεν παρέλειψε να της απευθύνει θερμά λόγια κατά την αποχώρησή της.

Κώστας Τσουρός
https://www.instagram.com/tsouroskostas/

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό

«Αφήστε με για λίγο να αφιερώσω τον χρόνο σας για ένα ιδιαίτερο αντίο. Η Μαρία Παπαϊωάννου σήμερα μας αποχαιρετά, όχι μόνο από την εκπομπή, αλλά και από την Αθήνα», είπε ο Κώστας Τσουρός. «Πάει να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Σε ευχαριστώ θερμά για τα τρία υπέροχα χρόνια συνεργασίας μας και ήθελα πολύ να το κάνω αυτό μπροστά στο κοινό. Άνοιξε τα φτερά σου και ζήσε τη ζωή σου, Μαράκι μου, χωρίς να κοιτάς πίσω», πρόσθεσε με συγκίνηση.


Η αποχώρηση της Μαρίας Παπαϊωάννου σίγουρα αφήνει ένα κενό στην ομάδα, αλλά όπως τόνισε ο Κώστας Τσουρός, πρόκειται για μια επιλογή που σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και προσωπική εξέλιξη.

Κώστας Τσουρός
https://www.instagram.com/tsouroskostas/

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια του J2US – Η ανακοίνωση του Open για την μεγάλη πρεμιέρα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Κώστας Τσουρός ΣΚΑΪ Το 'Χουμε
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανθή Βούλγαρη: Η εξομολόγηση για την σοβαρή περιπέτεια υγείας της – «Αγχώθηκα μήπως πεθάνω»

Ανθή Βούλγαρη: Η εξομολόγηση για την σοβαρή περιπέτεια υγείας της – «Αγχώθηκα μήπως πεθάνω»

13.02.2026
Επόμενο
Βαρέθηκες το βουργουνδί; Αυτή είναι η ιδανική απόχρωση για το επόμενο μανικιούρ σου

Βαρέθηκες το βουργουνδί; Αυτή είναι η ιδανική απόχρωση για το επόμενο μανικιούρ σου

13.02.2026

Δες επίσης

J2US: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα – Το μήνυμα του Κοκλώνη πριν το μεγάλο live
TV

J2US: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα – Το μήνυμα του Κοκλώνη πριν το μεγάλο live

13.02.2026
Κατερίνα Καινούργιου: «Ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου είχα χωρίσει – Κοιτάξτε 3 χρόνια μετά»
TV

Κατερίνα Καινούργιου: «Ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου είχα χωρίσει – Κοιτάξτε 3 χρόνια μετά»

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό
TV

Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό

13.02.2026
Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια του J2US – Η ανακοίνωση του Open για την μεγάλη πρεμιέρα
TV

Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια του J2US – Η ανακοίνωση του Open για την μεγάλη πρεμιέρα

12.02.2026
Γιώργος Λιάγκας: Αυτός είναι ο νέος συνεργάτης του στο Πρωινό
TV

Γιώργος Λιάγκας: Αυτός είναι ο νέος συνεργάτης του στο Πρωινό

12.02.2026
Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση για την νέα προσθήκη στο Πρωινό του ΑΝΤ1
TV

Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση για την νέα προσθήκη στο Πρωινό του ΑΝΤ1

12.02.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εμφανίστηκε ξαφνικά σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή της
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εμφανίστηκε ξαφνικά σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή της

12.02.2026
Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό
TV

Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό

12.02.2026
Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026
TV

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

12.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ