Βαρέθηκες το βουργουνδί; Αυτή είναι η ιδανική απόχρωση για το επόμενο μανικιούρ σου

Η cappuccino απόχρωση γίνεται η αγαπημένη της σεζόν για το κομψό, minimal αλλά εντυπωσιακό αποτέλεσμα που χαρίζει στα νύχια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της φρέσκες, κομψές και διακριτικά εντυπωσιακές αποχρώσεις για τα νύχια, και η cappuccino ξεχωρίζει ως η απόλυτη τάση για την άνοιξη. Πρόκειται για ένα απαλό καφέ χρώμα, που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο σοκολατί και το milky white, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα μοντέρνο και διαχρονικό.

Μετά από μήνες σκούρων χειμωνιάτικων τόνων, φέρνει φρεσκάδα, φως και ζεστασιά στα χέρια, χωρίς να χάνει καθόλου την κομψότητά της. Η απόχρωση αυτή λειτουργεί ως ιδανικό «ουδέτερο» χρώμα, που μπορεί να φορεθεί εύκολα σε κάθε περίσταση, από ένα καθημερινό brunch μέχρι μία βραδινή έξοδο.

Διάβασε επίσης: Ανεμοδαρμένα Ύψη: O μυστικός beauty κώδικας πίσω από τα χτενίσματα της Cathy

Τι την κάνει ξεχωριστή

Το cappuccino δεν είναι απλά ένα καφέ μανικιούρ. Είναι μια τάση που συνδυάζει minimal αισθητική με παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Η ζεστή, καφετί απόχρωση αναδεικνύει την επιδερμίδα και ταιριάζει με όλα τα στυλ, από casual τζιν και λινά outfits μέχρι κομψά σύνολα με pastel ή λευκές αποχρώσεις.

Συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα: ένα κοντό ή almond σχήμα νυχιών αναδεικνύει την καθαρότητα και την κομψότητα του χρώματος, ενώ ένα πιο μακρύ, τετραγωνισμένο σχήμα δίνει πιο δυναμικό και μοντέρνο αποτέλεσμα. Μπορεί να φορεθεί μόνη της για έναν διακριτικό και κομψό look ή να συνδυαστεί με minimal nail art, όπως λεπτές γραμμές ή μικρές πινελιές χρυσού.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το tip που δεν ήξερες για την εφαρμογή του σαμπουάν

beauty beauty trends Cappucino νύχια
