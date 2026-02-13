Σοκαριστική εκτίμηση για τον τραυματισμό της Lindsey Vonn – Κινδυνεύει ακόμα και με ακρωτηριασμό

Η Lindsey Vonn, θρύλος της αμερικανικής χιονοδρομίας, ενδέχεται να χρειαστεί πολλούς μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά φυσιολογικά ύστερα από τη σοβαρή πτώση που είχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο Γάλλος ορθοπεδικός χειρουργός Bertrand Sonnery-Cottet, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι συνέπειες του τραυματισμού μπορεί να τη συνοδεύουν σε όλη της τη ζωή. Η Lindsey Vonn μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Τρεβίζο την Κυριακή, έπειτα από ατύχημα μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης γυναικών. Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Η Αμερικανίδα σκιέρ έχει υποβληθεί ήδη σε 3 χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρά την πρόοδο στην ανάρρωσή της, η Lindsey Vonn αντιμετωπίζει ακόμη σοβαρές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Ο Bertrand Sonnery-Cottet, ειδικός στη χειρουργική γόνατος με έδρα τη Λιόν, τόνισε ότι η πορεία της αποθεραπείας παραμένει αβέβαιη και δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Ο Bertrand Sonnery-Cottet δήλωσε στο RMC Sport «Το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο. Θα χρειαστούν μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά φυσιολογικά. Ο βασικός της στόχος τώρα είναι να σώσει το πόδι της και να ανακτήσει την ικανότητα βάδισης. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο επιστροφής σε αγώνες υψηλού επιπέδου». Παράλληλα προειδοποίησε ότι «ορισμένοι τραυματισμοί όπως ο δικός της μπορεί να καταλήξουν ακόμη και σε ακρωτηριασμό», σημειώνοντας ότι ακόμη και χωρίς ένα τέτοιο ακραίο σενάριο η αθλήτρια ενδέχεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες για το υπόλοιπο της ζωής της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατες εικόνες που δημοσίευσε η Lindsey Vonn στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι, παρά την επιτυχία των επεμβάσεων, η παρουσία εξωτερικού σταθεροποιητή στο αριστερό πόδι αποδεικνύει πως το κάταγμα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Όπως εξήγησε «Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο τραυματισμός της είναι εξαιρετικά σοβαρός και θα της προκαλέσει προβλήματα τουλάχιστον για μήνες, ενώ ενδέχεται να αφήσει μόνιμες συνέπειες».

Η Lindsey Vonn έχει ξεκαθαρίσει ότι το κάταγμα στο πόδι δεν σχετίζεται με τον τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο που είχε υποστεί λίγες ημέρες πριν από τους αγώνες. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα απευθύνθηκε στους θαυμαστές της γράφοντας «Το ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το φανταζόμουν. Δεν ήταν ένα παραμυθένιο τέλος αλλά απλώς η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω εκεί».

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή της πτώσης τονίζοντας «Στην κατάβαση η διαφορά ανάμεσα σε μια σωστή γραμμή και έναν καταστροφικό τραυματισμό μπορεί να είναι μόλις 5 ίντσες. Ήμουν απλώς 5 ίντσες πιο κλειστά στη γραμμή μου όταν το δεξί μου χέρι μπλέχτηκε στην πύλη και προκάλεσε την πτώση». Πρόσθεσε ακόμη ότι «ο πρόσθιος χιαστός και οι παλαιότεροι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία σχέση με το ατύχημα». Παρά τον έντονο πόνο και τη δύσκολη πορεία αποκατάστασης, η Lindsey Vonn δήλωσε πως δεν μετανιώνει για την απόφασή της να αγωνιστεί, επισημαίνοντας «Το να σταθώ στην εκκίνηση ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το ότι είχα την ευκαιρία να διεκδικήσω τη νίκη ήταν από μόνο του μια επιτυχία».

