Δεν τα βρήκαν η Blake Lively και ο Justin Baldoni – Στο δικαστήριο οδηγείται η πολύκροτη υπόθεση

Οι προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού ανάμεσα στην Blake Lively και τον Justin Baldoni φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο, με την υπόθεση της αγωγής για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα να κατευθύνεται πλέον προς δίκη. Οι δύο ηθοποιοί και συμπρωταγωνιστές της ταινίας «It Ends With Us» βρέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Manhattan για διαπραγματεύσεις που είχαν διαταχθεί από το δικαστήριο, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο δικηγόρος του Justin Baldoni, Bryan Freedman, δήλωσε έξω από το δικαστήριο ότι οι προσπάθειες συμβιβασμού αποδείχθηκαν «ανεπιτυχείς». Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι η δίκη παραμένει το πιθανότερο σενάριο, σημειώνοντας πως «ανυπομονώ για αυτό» όταν ρωτήθηκε για την προγραμματισμένη έναρξη στις 18 Μαΐου, ενώ πρόσθεσε ότι «υπάρχει πάντα πιθανότητα συμφωνίας», χωρίς να είναι βέβαιο αν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Διάβασε επίσης: Ο Chad Hugo μηνύει τον Pharrell Williams για 1 εκατ.

Η Blake Lively και ο Justin Baldoni αποχώρησαν από το δικαστήριο αργά το απόγευμα έπειτα από κλειστή συνεδρίαση παρουσία των νομικών τους ομάδων και της δικαστού Sarah L. Cave. Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές βρέθηκαν στον ίδιο χώρο από τότε που η Blake Lively κατέθεσε αγωγή ζητώντας περίπου 200 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις από τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Blake Lively κατηγορεί τον Justin Baldoni για επαναλαμβανόμενη παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας και για την οργάνωση εκστρατείας δυσφήμισης στο διαδίκτυο το 2024. Στους ισχυρισμούς περιλαμβάνεται η εμπλοκή επαγγελματιών δημοσίων σχέσεων, με στόχο να πληγεί η δημόσια εικόνα της πριν από την πρεμιέρα της ταινίας.

Η δικαστική διαμάχη έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον μετά την αποσφράγιση εγγράφων και emails που αποκαλύφθηκαν τον Ιανουάριο, στα οποία εμπλέκονται στελέχη της βιομηχανίας και συνεργάτες των δύο πλευρών. Μεταξύ των αναφορών που προκάλεσαν αίσθηση ήταν σχόλια που αποδίδονται σε συνεργάτες της παραγωγής και σε πρόσωπα του περιβάλλοντος των πρωταγωνιστών, εντείνοντας την ένταση γύρω από την υπόθεση.

Με τις συνομιλίες συμβιβασμού να μην οδηγούν σε αποτέλεσμα, όλα δείχνουν ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Blake Lively και τον Justin Baldoni θα μεταφερθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου στα τέλη Μαΐου, με τη δίκη να προμηνύεται ως μία από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις της χρονιάς στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Blake Lively – Taylor Swift: Στο φως τα μηνύματα για τη διαμάχη με τον Baldoni

Δες κι αυτό…