Η Apple Martin μιλά για την ακμή που επηρέασε την αυτοπεποίθησή της

Η κόρη της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin, Apple Martin, αποκαλύπτει τη δύσκολη περίοδο στο σχολείο και τον ρόλο της οικογένειας στη διαχείριση της εικόνας της

Η Apple Martin μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με την ομορφιά και τα προβλήματα ακμής που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα «Beauty Secrets» της Vogue. Το 21χρονο μοντέλο, κόρη της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin, παρουσίασε τη ρουτίνα περιποίησης και μακιγιάζ της, ενώ αναφέρθηκε με αμεσότητα στις δυσκολίες που επηρέασαν την αυτοεκτίμησή της.

Η Apple Martin εξήγησε ότι η Gwyneth Paltrow στάθηκε σημαντική σύμμαχος στην προσπάθειά της να βρει λύσεις για το δέρμα της, λέγοντας «Η μητέρα μου σίγουρα μου έδωσε συμβουλές και, να είναι καλά, ρωτούσε όλους τους ειδικούς της Goop για το πού θα έπρεπε να απευθυνθώ». Με χιούμορ χαρακτήρισε τη ρουτίνα της «περιποίηση μιας αγχωμένης φοιτήτριας», μιλώντας μπροστά στον καθρέφτη χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Αναφερόμενη στην περίοδο του σχολείου, η Apple Martin σημείωσε «Ξέρω ότι έχω ακόμη μερικά σημάδια, αλλά στο λύκειο ήταν πολύ δύσκολα. Η ακμή μου δεν ήταν ακραία, όμως επηρέασε την αυτοπεποίθησή μου». Σήμερα δηλώνει ότι έχει αναπτύξει μια πιο υγιή σχέση με την εικόνα της και τονίζει «Είμαι άνθρωπος, τι μπορώ να κάνω. Αν εμφανιστεί ένα σπυράκι, δεν είναι το τέλος του κόσμου». Όπως πρόσθεσε «Όσο περισσότερο αγχώνεσαι, τόσο χειρότερα γίνεται», αποδίδοντας μεγάλο μέρος των εξάρσεων στο στρες.

Στο βίντεο της συνέντευξης, η Apple Martin παρουσίασε προϊόντα που χρησιμοποιεί καθημερινά και ανέφερε ότι προτιμά επιλογές που δεν επιβαρύνουν το δέρμα της. Παράλληλα μίλησε για τη σχέση της με τη μόδα, εξηγώντας ότι η γκαρνταρόμπα της Gwyneth Paltrow από τα 20 της χρόνια αποτελεί για εκείνη πηγή έμπνευσης. «Η ντουλάπα της μητέρας μου από εκείνη την περίοδο είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα στον κόσμο», είπε, αποκαλύπτοντας ότι φόρεσε φόρεμα Calvin Klein του 1996 στην πρεμιέρα της ταινίας «Marty Supreme».

Η Apple Martin αναφέρθηκε επίσης στη γιαγιά της Blythe Danner, την οποία χαρακτήρισε μαζί με τη Gwyneth Paltrow ως απόλυτα πρότυπα ομορφιάς, λέγοντας «Είναι τόσο, τόσο όμορφες γυναίκες». Στο φωτογραφικό αφιέρωμα της Vogue απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα της μέσα από εμφανίσεις που παραπέμπουν σε εμβληματικές στιγμές της Gwyneth Paltrow, όπως η ροζ δημιουργία Ralph Lauren από τα βραβεία Όσκαρ του 1999.

Αν και η Apple Martin είχε εμφανιστεί στο περιοδικό το 2024 με αφορμή το Le Bal des Débutantes, αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη fashion φωτογράφισή της για τη Vogue. Με συνεργασίες όπως η καμπάνια της Self Portrait και η κοινή παρουσία με τη Gwyneth Paltrow στο GapStudio, καθώς και με φιλοδοξίες στον χώρο της υποκριτικής και της μουσικής, η ίδια δείχνει αποφασισμένη να χαράξει τη δική της πορεία.

