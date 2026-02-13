Celeb News 13.02.2026

Taylor Swift-Travis Kelce: Οι πρώτες λεπτομέρειες για τον γάμο τους

taylor_swift
Η μητέρα του Travis Kelce μιλά για τον επικείμενο γάμο με την Taylor Swift, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το τραγούδι του πρώτου χορού
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι προετοιμασίες για τον επικείμενο γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce φαίνεται πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ορισμένα βασικά στοιχεία της τελετής να έχουν ήδη επιλεγεί. Η μητέρα του αθλητή, Donna Kelce, μίλησε πρόσφατα για τον μεγάλο γάμο, αποκαλύπτοντας μικρές, αλλά ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο TMZ, το τραγούδι για τον γαμήλιο χορό έχει ήδη αποφασιστεί, αν και προτίμησε να μην αποκαλύψει ποιο είναι. Όπως ανέφερε: «Το κομμάτι του πρώτου χορού θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον». Η Donna μάλιστα θυμήθηκε τον δικό της γιο, Jason Kelce, και τη στιγμή που χόρεψε τον «Love Shack» των B-52’s στον γάμο του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τελετή της Taylor και του Travis θα έχει επίσης ξεχωριστές πινελιές.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

Σε ερώτηση για το αν έχει υπογράψει κάποια σύμβαση εμπιστευτικότητας, η μητέρα του αθλητή απάντησε με χιούμορ: «Όχι, όχι. Ξέρουν ότι μπορώ να κρατήσω ένα μυστικό». Παρά την ελευθερία της να μοιραστεί περισσότερα, επέλεξε να περιοριστεί σε διακριτικές αναφορές, κρατώντας έτσι ζωντανό το μυστήριο γύρω από τη μεγάλη μέρα.

@tmzExclusive:Travis Kelce’s mom, Donna Kelce, would do anything for her son … except sign an NDA … Full story at the link in bio.

♬ original sound – TMZ

Εκτός από τις λεπτομέρειες για την τελετή, έντονο ενδιαφέρον προκαλεί και το εντυπωσιακό μονόπετρο της Taylor Swift, που σύμφωνα με εκτιμήσεις κοσμεί το χέρι της. Ο διάσημος κοσμηματοπώλης George Kalife εκτιμά ότι το δαχτυλίδι κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 καρατίων, με αξία που φτάνει από 1 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας τη λάμψη της πιο πολυσυζητημένης επικείμενης τελετής της χρονιάς.

Ο γάμος του ζευγαριού αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, με τους θαυμαστές της Taylor να παρακολουθούν στενά κάθε νέα αποκάλυψη. Από τα τραγούδια του χορού μέχρι τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες της δεξίωσης, η κοινή ζωή της pop star και του αστέρα του NFL υπόσχεται να είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς.

Taylor Swift Travis Kelce ΓΑΜΟΣ
