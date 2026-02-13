Μουσικά Νέα 13.02.2026

Η Shakira ετοιμάζει μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Copacabana

Η Shakira αναμένεται να γίνει η τρίτη διεθνής σταρ που ηγείται του μουσικού γεγονότος «Todo Mundo no Rio» μετά τη Madonna και τη Lady Gaga
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Shakira αναμένεται να βρεθεί στη σκηνή της παραλίας Copacabana στο Rio de Janeiro τον Μάιο του 2026, καθώς η δημοτική αρχή της πόλης προετοιμάζει ακόμη μία μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία που έχει εξελιχθεί σε ετήσιο μουσικό θεσμό με διεθνή απήχηση. Ο δήμαρχος Eduardo Paes άφησε να εννοηθεί μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Κολομβιανή ποπ σταρ θα είναι η φετινή κεντρική καλλιτέχνιδα του γεγονότος.

Η συναυλία, γνωστή ως «Todo Mundo no Rio», αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου και θα παρουσιαστεί επίσημα σε συνέντευξη Τύπου που έχουν προγραμματίσει οι τοπικές αρχές. Ο Eduardo Paes δημοσίευσε βίντεο της Shakira συνοδεύοντάς το με τη λέξη «επιβεβαιωμένο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ άτομα που συμμετέχουν στην παραγωγή ανέφεραν ότι η ανάρτηση αφορούσε την επερχόμενη εμφάνισή της.

www.instagram.com/shakira

Αν επιβεβαιωθεί επισήμως, η Shakira θα γίνει η τρίτη παγκόσμια σταρ που ηγείται της διοργάνωσης, μετά τη Madonna το 2024 και τη Lady Gaga το 2025. Η συναυλία της Lady Gaga είχε προσελκύσει περισσότερους από 2 εκατ. θεατές στην Copacabana και, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενίσχυσε την οικονομία της πόλης με περίπου 600 εκατ. ρεάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 115.71 εκατ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το γεγονός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Rio de Janeiro και στοχεύει στην προσέλκυση εγχώριων και διεθνών επισκεπτών κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης. Σε αντίθεση με τη Madonna και τη Lady Gaga, η Shakira έχει εμφανιστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της περιοδείας «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να εκφράζουν αμφιβολίες για το αν η φετινή συναυλία θα ξεπεράσει τα επίπεδα προσέλευσης των προηγούμενων διοργανώσεων. Παρά τις επιφυλάξεις, η πιθανή εμφάνιση της Shakira θεωρείται σημαντικό γεγονός για τη μουσική σκηνή της Λατινικής Αμερικής και ενισχύει τον χαρακτήρα της Copacabana ως χώρου που φιλοξενεί συναυλίες με τεράστια διεθνή απήχηση, συνδυάζοντας πολιτισμό, τουρισμό και οικονομική ανάπτυξη για την πόλη.

Shakira ΣΥΝΑΥΛΙΑ
