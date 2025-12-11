MadWalk 2025 Mega
Η Shakira για πρώτη φορά στη σκηνή με τους γιους της που τραγούδησαν 

Οι δύο γιοι της, Milan Piqué Mebarak και Sasha Piqué Mebarak, ανέβηκαν στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί της το «Acróstico»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Shakira χάρισε στο κοινό της Αργεντινής μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της μέχρι τώρα περιοδείας της, «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour». Για πρώτη φορά, οι δύο γιοι της, Milan Piqué Mebarak και Sasha Piqué Mebarak, ανέβηκαν στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί της το «Acróstico», το τρυφερό τραγούδι που είχαν παρουσιάσει στο κοινό μόνο μέσα από το music video. Η στιγμή εκτυλίχθηκε στη δεύτερη συναυλία της τραγουδίστριας στο κατάμεστο Vélez Sarsfield του Μπουένος Άιρες. Οι δύο γιοι της Shakira και του Gerard Piqué εμφανίστηκαν φορώντας ασορτί ανοιχτό γαλάζιο κοστούμι, ίδιο χρώμα με το φόρεμα της μητέρας τους. Η Shakira ξεκίνησε να τραγουδά μόνη της, έως ότου τα δύο αγόρια βγήκαν στη σκηνή, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της για να ερμηνεύσουν τα δικά τους μέρη. Παρά το πλήθος των 45.000 θεατών, τα παιδιά τραγούδησαν με εντυπωσιακή άνεση, σαν να βρίσκονταν στη σκηνή μια ολόκληρη ζωή.

Λίγες ώρες αργότερα, η Shakira μοιράστηκε με το κοινό της το συναίσθημά της για τη βραδιά, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα ότι «ήταν μια μαγική εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη για πάντα» και ότι το να τραγουδά μαζί με τους γιους της ενώ έβλεπε οικογένειες στο κοινό να αγκαλιάζονται «ήταν ένα ανεπανάληπτο δώρο». Τα μηνύματά της σχολίασαν μεταξύ άλλων η Antonella Roccuzzo, που τόνισε πόσο όμορφα ήταν τα παιδιά, και η Sofía Vergara, η οποία αντέδρασε με εγκάρδιες ευχές.

Η εμφάνιση αυτή ίσως να αποτελεί μόνο την αρχή. Τόσο ο Milan Piqué Mebarak όσο και ο Sasha Piqué Mebarak έχουν δείξει ότι διαθέτουν κληρονομικό μουσικό ταλέντο. Έχουν ήδη παρουσιάσει μικρές δημιουργίες τους, έχουν τραγουδήσει και έχουν παίξει πιάνο σε παλαιότερες δημόσιες εμφανίσεις. Η παραμονή της Shakira στην Αργεντινή ήταν συνολικά φορτισμένη συναισθηματικά. Την πρώτη βραδιά, η Κολομβιανή καλλιτέχνις αφιέρωσε το τραγούδι «Día especial» στον αγαπημένο της φίλο Gustavo Cerati, προβάλλοντας την εικόνα του στις οθόνες και μην καταφέρνοντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Παράλληλα, μίλησε με θέρμη για τη σχέση της με το αργεντίνικο κοινό, λέγοντας ότι κάθε φορά που επιστρέφει στη χώρα νιώθει «σαν να βρίσκεται στο σπίτι της» και περιέγραψε τη δεκαετή σχέση της με την Αργεντινή ως «μια ιστορία αγάπης που δεν τελειώνει».

