Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ

Η νέα σειρά του Gideon Raff «Safe Houses» συγκεντρώνει δυνατά ονόματα με φόντο μια διεθνή συνωμοσία που απειλεί την παγκόσμια ισορροπία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσουν στη νέα κατασκοπευτική σειρά «Safe Houses», μια διεθνή παραγωγή της Apple που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Dan Fesperman. Το σενάριο υπογράφει ο Gideon Raff, δημιουργός της σειράς «Homeland», ο οποίος αναλαμβάνει επίσης ρόλο εκτελεστικού παραγωγού και showrunner.

Η ιστορία εξελίσσεται μετά τη δολοφονία υψηλόβαθμου αξιωματούχου της CIA στη Μαδρίτη και ακολουθεί τη Sofia Jiménez, μια πράκτορα που καταζητείται ως ύποπτη για το έγκλημα και την Elizabeth Winthrop, τη χήρα του θύματος, καθώς ερευνούν την υπόθεση από αντίθετες πλευρές. Οι δύο γυναίκες ξετυλίγουν σταδιακά ένα δίκτυο διεθνούς συνωμοσίας που απειλεί να ανατρέψει τις παγκόσμιες ισορροπίες.

Η σειρά θα αποτελείται από 8 επεισόδια και αποτελεί συμπαραγωγή της Wiip και της Apple Studios. Τη σκηνοθεσία των πρώτων επεισοδίων αναλαμβάνει ο Otto Bathurst, γνωστός από το «Peaky Blinders», ενώ ο Gideon Raff θα σκηνοθετήσει επιπλέον επεισόδια. Για την Ana de Armas, η συμμετοχή στη σειρά αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό εγχείρημα της καριέρας της μετά την πρόσφατη συνεργασία της με το πρακτορείο WME. Η ηθοποιός εμφανίστηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό σύμπαν του «John Wick» μέσα από το spin off «Ballerina» δίπλα στον Keanu Reeves και συμμετέχει επίσης στην επόμενη ταινία του J Blakeson με τίτλο «Sweat».

Η Jennifer Connelly επιστρέφει στη συνεργασία με την Apple μετά τη συμμετοχή της στη σειρά «Dark Matter» μαζί με τον Joel Edgerton, ενώ στον κινηματογράφο εμφανίστηκε πρόσφατα στο «Top Gun Maverick». Η νέα σειρά «Safe Houses» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς κατασκοπευτικές παραγωγές της πλατφόρμας, συνδυάζοντας πολιτικό θρίλερ και προσωπικό δράμα μέσα από δύο γυναικείες πρωταγωνιστικές παρουσίες.

