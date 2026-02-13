Ανεμοδαρμένα Ύψη: O μυστικός beauty κώδικας πίσω από τα χτενίσματα της Cathy

Από τα ρομαντικά waves έως τις σφιχτές πλεξούδες, τα hairstyles της Cathy συνδέουν την προσωπικότητα της με την αφήγηση

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, σε σκηνοθεσία Emerald Fennell, δεν είναι απλώς ένα ακόμα period drama. Με τη Margot Robbie στον ρόλο της Cathy και τον Jacob Elordi ως Heathcliff, η ταινία αποτυπώνει την αισθητική του σινεμά του 2026: γοτθική, αισθησιακή, υπαινικτική. Μέσα σε αυτό το σύμπαν, τα μαλλιά της πρωταγωνίστριας δεν λειτουργούν απλώς ως beauty στοιχείο, αποτελούν αφηγηματικό εργαλείο.

Τα πολύ μακριά, ξανθά μαλλιά της Cathy κινούνται ανάμεσα στην πειθαρχία και την καταιγίδα, συμβολίζοντας τις εσωτερικές της συγκρούσεις. Κάθε χτένισμα αποτυπώνει μια ψυχική κατάσταση, μια απόφαση, μια εσωτερική ρήξη. Χωρίς spoilers, αναλύουμε τα beauty looks που ήδη συζητιούνται.

Corset braid

Στη ζωή της με τον Edgar Linton, η Cathy εμφανίζεται εγκλωβισμένη σε μια χρυσή, αριστοκρατική καθημερινότητα. Εκεί γεννιέται η λεγόμενη corset braid, μια πλεξούδα δομημένη σαν κορσές. Το χτένισμα είναι απόλυτα συμμετρικό, σφιχτό, σχεδόν ασφυκτικό. Οπτικά παραπέμπει στην πειθαρχία και στον έλεγχο, όμως κάτω από την επιφάνεια υπονοεί καταπίεση. Η ομορφιά εδώ δεν είναι ελευθερία, είναι περιορισμός.

Φυσικά και ατίθασα

Στις σκηνές όπου επανέρχεται ο δεσμός της Cathy με τον Heathcliff, τα μαλλιά της αλλάζουν δραματικά. Ελεύθερα, ανεμοδαρμένα, με όγκο και κίνηση, γίνονται σχεδόν ένα με το τοπίο των αγγλικών βάλτων. Σε αντίθεση με τα αυστηρά χτενίσματα της έπαυλης, εδώ τα μαλλιά αποκαλύπτουν την αληθινή της φύση: άγρια, παθιασμένη, ανεξέλεγκτη. Το beauty look λειτουργεί ως οπτική μεταφορά της συναισθηματικής της αφύπνισης.

Diabolical torchons

Με την επιστροφή του Heathcliff, η Cathy αρχίζει να εμφανίζεται με δύο έντονους, στροβιλιστούς κότσους στο μέτωπο, τα αποκαλούμενα «diabolical torchons». Το συγκεκριμένο χτένισμα, εμπνευσμένο από ιστορικά references, μοιάζει σχεδόν προκλητικό σε σχέση με τη συζυγική της ιδιότητα. Οι γραμμές του είναι πιο επιθετικές, πιο δηλωτικές. Αντικατοπτρίζουν τη ρήξη ανάμεσα στο κοινωνικό της πρόσωπο και στις βαθύτερες επιθυμίες της.

Νυφικό χτένισμα

Στη σκηνή του γάμου, τα μαλλιά της Cathy κρύβονται κάτω από πέπλο. Όμως από κάτω βρίσκεται ένα περίτεχνο πλέγμα πλεξούδας διακοσμημένο με πολύτιμες λεπτομέρειες. Το πέπλο λειτουργεί συμβολικά, καθώς καλύπτει τη λάμψη και την αυθεντικότητα της ηρωίδας. Το beauty look υπογραμμίζει το δίλημμα στο οποίο βρίσκεται, μια εξωτερικά άψογη εικόνα που κρύβει εσωτερική σύγκρουση.

