«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

Ο Jerry Bruckheimer αποκαλύπτει ότι το sequel του «F1» βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη με συζητήσεις με τον Lewis Hamilton και πιθανή επιστροφή του Brad Pitt

Ο Jerry Bruckheimer επιβεβαίωσε ότι η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας «F1» βρίσκεται επίσημα σε στάδιο ανάπτυξης, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισε το φιλμ παγκοσμίως. Ο έμπειρος παραγωγός μίλησε για τα σχέδια του sequel κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Hollywood, τονίζοντας ότι η δημιουργική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζεται τη νέα ιστορία.

Ο Jerry Bruckheimer δήλωσε ότι «δουλεύουμε πάνω στην ιστορία και είναι πραγματικά καλή», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Lewis Hamilton, ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο παραγωγού και δημιουργικού συμβούλου στην πρώτη ταινία. Όπως ανέφερε, «μιλάμε με τον Lewis Hamilton, του παρουσιάζουμε ιδέες και θέλουμε να δούμε πώς τις βλέπει».

Σε ερώτηση για την επιστροφή των βασικών πρωταγωνιστών, ο Jerry Bruckheimer απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Brad Pitt και άλλων γνωστών ονομάτων. «Θα δούμε, δεν πρόκειται να αποκαλύψω τίποτα ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη ταινία «F1», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, πρωταγωνίστησε ο Brad Pitt στον ρόλο του Sonny Hayes, ενός πρώην οδηγού Formula 1 που επιστρέφει στους αγώνες μετά από 30 χρόνια, ενώ ο Damson Idris υποδύθηκε τον νεαρό teammate Joshua Pearce. Στο καστ συμμετείχε επίσης ο Javier Bardem ως Rubén Cervantes, ιδιοκτήτης της αγωνιστικής ομάδας.

Η ταινία γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία με παγκόσμιες εισπράξεις που έφτασαν τα 633 εκατ. δολάρια και απέσπασε 4 υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ του 2026, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία και Οπτικά Εφέ. Ο σκηνοθέτης Joseph Kosinski είχε δηλώσει ήδη από το 2025 ότι θα τον ενδιέφερε να εξερευνήσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Sonny Hayes, επισημαίνοντας ότι το κοινό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχεια.

Η παραγωγή της ταινίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πραγματικών αγώνων των σεζόν 2023 και 2024 της Formula 1, γεγονός που προσέδωσε αυθεντικότητα στο αποτέλεσμα. Ο Joseph Kosinski είχε αναφέρει ότι τα γυρίσματα υπήρξαν ιδιαίτερα συναισθηματικά για τον Brad Pitt, ο οποίος συνδέθηκε βαθιά με τον χαρακτήρα που υποδύθηκε. Με τη δημιουργική ομάδα να επεξεργάζεται ήδη το επόμενο κεφάλαιο, το «F1» φαίνεται να εξελίσσεται σε νέο κινηματογραφικό franchise υψηλών ταχυτήτων, συνδυάζοντας αθλητικό θέαμα και δραματική αφήγηση για ένα παγκόσμιο κοινό.

