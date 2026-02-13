Screen News 13.02.2026

«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

Ο Jerry Bruckheimer αποκαλύπτει ότι το sequel του «F1» βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη με συζητήσεις με τον Lewis Hamilton και πιθανή επιστροφή του Brad Pitt
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Jerry Bruckheimer επιβεβαίωσε ότι η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας «F1» βρίσκεται επίσημα σε στάδιο ανάπτυξης, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισε το φιλμ παγκοσμίως. Ο έμπειρος παραγωγός μίλησε για τα σχέδια του sequel κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Hollywood, τονίζοντας ότι η δημιουργική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζεται τη νέα ιστορία.

Ο Jerry Bruckheimer δήλωσε ότι «δουλεύουμε πάνω στην ιστορία και είναι πραγματικά καλή», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Lewis Hamilton, ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο παραγωγού και δημιουργικού συμβούλου στην πρώτη ταινία. Όπως ανέφερε, «μιλάμε με τον Lewis Hamilton, του παρουσιάζουμε ιδέες και θέλουμε να δούμε πώς τις βλέπει».

Διάβασε επίσης: Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

Σε ερώτηση για την επιστροφή των βασικών πρωταγωνιστών, ο Jerry Bruckheimer απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Brad Pitt και άλλων γνωστών ονομάτων. «Θα δούμε, δεν πρόκειται να αποκαλύψω τίποτα ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη ταινία «F1», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, πρωταγωνίστησε ο Brad Pitt στον ρόλο του Sonny Hayes, ενός πρώην οδηγού Formula 1 που επιστρέφει στους αγώνες μετά από 30 χρόνια, ενώ ο Damson Idris υποδύθηκε τον νεαρό teammate Joshua Pearce. Στο καστ συμμετείχε επίσης ο Javier Bardem ως Rubén Cervantes, ιδιοκτήτης της αγωνιστικής ομάδας.

Η ταινία γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία με παγκόσμιες εισπράξεις που έφτασαν τα 633 εκατ. δολάρια και απέσπασε 4 υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ του 2026, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία και Οπτικά Εφέ. Ο σκηνοθέτης Joseph Kosinski είχε δηλώσει ήδη από το 2025 ότι θα τον ενδιέφερε να εξερευνήσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Sonny Hayes, επισημαίνοντας ότι το κοινό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχεια.

Η παραγωγή της ταινίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πραγματικών αγώνων των σεζόν 2023 και 2024 της Formula 1, γεγονός που προσέδωσε αυθεντικότητα στο αποτέλεσμα. Ο Joseph Kosinski είχε αναφέρει ότι τα γυρίσματα υπήρξαν ιδιαίτερα συναισθηματικά για τον Brad Pitt, ο οποίος συνδέθηκε βαθιά με τον χαρακτήρα που υποδύθηκε. Με τη δημιουργική ομάδα να επεξεργάζεται ήδη το επόμενο κεφάλαιο, το «F1» φαίνεται να εξελίσσεται σε νέο κινηματογραφικό franchise υψηλών ταχυτήτων, συνδυάζοντας αθλητικό θέαμα και δραματική αφήγηση για ένα παγκόσμιο κοινό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η F1 είναι η πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία του Brad Pitt στο box office

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brad Pitt F1 Jerry Bruckheimer ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Jennifer Hudson επιστρέφει στο Broadway στο Dreamgirls

Η Jennifer Hudson επιστρέφει στο Broadway στο Dreamgirls

13.02.2026
Επόμενο
Ανεμοδαρμένα Ύψη: O μυστικός beauty κώδικας πίσω από τα χτενίσματα της Cathy

Ανεμοδαρμένα Ύψη: O μυστικός beauty κώδικας πίσω από τα χτενίσματα της Cathy

13.02.2026

Δες επίσης

Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania
Cinema

Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania

13.02.2026
Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ
Cinema

Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ

13.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων

12.02.2026
Stranger Things: Από το σανίδι στο Netflix το παρελθόν του Vecna  αποκαλύπτεται
Cinema

Stranger Things: Από το σανίδι στο Netflix το παρελθόν του Vecna  αποκαλύπτεται

11.02.2026
Όσκαρ 2026: Η all stars φωτογραφία που κάνει θραύση στο διαδίκτυο
Cinema

Όσκαρ 2026: Η all stars φωτογραφία που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

11.02.2026
Άγιος Βαλεντίνος: 10 ταινίες για να πιστέψεις και πάλι στο «για πάντα»
Cinema

Άγιος Βαλεντίνος: 10 ταινίες για να πιστέψεις και πάλι στο «για πάντα»

11.02.2026
Διχάζουν τους κριτικούς τα «Ανεμοδαμένα Ύψη» – Στο φως η βαθμολογία του Rotten Tomatoes
Cinema

Διχάζουν τους κριτικούς τα «Ανεμοδαμένα Ύψη» – Στο φως η βαθμολογία του Rotten Tomatoes

11.02.2026
Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer
Cinema

Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer

11.02.2026
Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας
Cinema

Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας

10.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ