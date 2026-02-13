Θέατρο 13.02.2026

Η Jennifer Hudson επιστρέφει στο Broadway στο Dreamgirls

Η Jennifer Hudson συμμετέχει δημιουργικά στη νέα σκηνική εκδοχή του ιστορικού μιούζικαλ που επιστρέφει στο Broadway
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jennifer Hudson εντάχθηκε στην ομάδα παραγωγής της νέας αναβίωσης του μιούζικαλ «Dreamgirls», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Broadway το φθινόπωρο του 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Η Jennifer Hudson είχε κερδίσει το Όσκαρ Β γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Effie White στην κινηματογραφική μεταφορά του 2006, σε ένα έργο που αφηγείται την πορεία ενός γυναικείου συγκροτήματος R&B μέσα στη δίνη της επιτυχίας.

Jennifer Hudson στα BRIT Awards

Διάβασε επίσης: Jennifer Aniston: Η δημόσια ευχή του Jim Curtis για τα γενέθλιά της

Η συμμετοχή της Jennifer Hudson στην παραγωγή αποτελεί την τρίτη της παρουσία σε ρόλο παραγωγού στο Broadway μετά τα «A Strange Loop» και «Smash».  Σε δήλωσή της η Jennifer Hudson ανέφερε ότι «πριν από 20 χρόνια η ζωή μου άλλαξε για πάντα εξαιτίας μιας ταινίας που λεγόταν “Dreamgirls”. Εμπνευσμένη από το εμβληματικό θεατρικό μιούζικαλ, μου δόθηκε η ευκαιρία της ζωής μου να ενσαρκώσω τη μοναδική Effie White, μια γυναίκα της οποίας η ιστορία και η φωνή παραμένουν ζωντανές μέσα μου. Είναι τεράστια τιμή να συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική ομάδα παραγωγής και να συμβάλω στην επιστροφή του έργου στη σκηνή μέσα από το όραμα της Camille A. Brown. Ανυπομονώ για το φθινόπωρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Dreamgirls» έκανε την πρώτη του πρεμιέρα στο Broadway το 1981 και παρέμεινε στη σκηνή για σχεδόν 4 χρόνια, κερδίζοντας 6 βραβεία Tony από τις 13 υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει. Η Jennifer Holliday είχε ξεχωρίσει τότε για την ερμηνεία της και για το τραγούδι «And I Am Telling You I’m Not Going», το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές του μιούζικαλ. Η επερχόμενη παραγωγή θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη αναβίωση του έργου στο Broadway μετά το 1987. Οι παραγωγοί ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθούν οντισιόν παγκοσμίως, αναζητώντας ταλαντούχες γυναίκες κάθε ηλικίας και σωματότυπου, με στόχο μια σύγχρονη και ανανεωμένη σκηνική προσέγγιση.

Η Jennifer Hudson, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το «American Idol» πριν περάσει στον κινηματογράφο και στο θέατρο, επιστρέφει έτσι σε ένα έργο που σημάδεψε την καριέρα της, αυτή τη φορά πίσω από τα φώτα της σκηνής, συμβάλλοντας στη νέα δημιουργική πορεία ενός μιούζικαλ που συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη μουσικοθεατρική αφήγηση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Drew Barrymore σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα» πλάι στον Orlando Bloom και τo internet την αποθεώνει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Broadway Dreamgirls Jennifer Hudson μιούζικαλ Οσκαρ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

13.02.2026
Επόμενο
«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

13.02.2026

Δες επίσης

Ο Michael Douglas ετοιμάζει απομνημονεύματα με μια ειλικρινή αφήγηση της ζωής του
City Guide

Ο Michael Douglas ετοιμάζει απομνημονεύματα με μια ειλικρινή αφήγηση της ζωής του

12.02.2026
«Στο εσωτερικό του Maurice Maeterlinck» στο Bios σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ελένης Παργινού
City Guide

«Στο εσωτερικό του Maurice Maeterlinck» στο Bios σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ελένης Παργινού

12.02.2026
Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!
City Guide

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!

12.02.2026
7 βιβλία που θα σε κάνουν να ξενυχτήσεις – Από Stephen King μέχρι αληθινές ιστορίες επιβίωσης
City Guide

7 βιβλία που θα σε κάνουν να ξενυχτήσεις – Από Stephen King μέχρι αληθινές ιστορίες επιβίωσης

12.02.2026
«Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»: Παράταση στο Θέατρο Εν Αθήναις μετά τη θριαμβευτική υποδοχή
City Guide

«Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»: Παράταση στο Θέατρο Εν Αθήναις μετά τη θριαμβευτική υποδοχή

12.02.2026
Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»
City Guide

Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»

10.02.2026
«Η κατάρρευση» του μεγάλου Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ στο RABBITHOLE
City Guide

«Η κατάρρευση» του μεγάλου Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ στο RABBITHOLE

10.02.2026
Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής
City Guide

Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

10.02.2026
Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη
City Guide

Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

10.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ