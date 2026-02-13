Η Jennifer Hudson επιστρέφει στο Broadway στο Dreamgirls

Η Jennifer Hudson εντάχθηκε στην ομάδα παραγωγής της νέας αναβίωσης του μιούζικαλ «Dreamgirls», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Broadway το φθινόπωρο του 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Η Jennifer Hudson είχε κερδίσει το Όσκαρ Β γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Effie White στην κινηματογραφική μεταφορά του 2006, σε ένα έργο που αφηγείται την πορεία ενός γυναικείου συγκροτήματος R&B μέσα στη δίνη της επιτυχίας.

Διάβασε επίσης: Jennifer Aniston: Η δημόσια ευχή του Jim Curtis για τα γενέθλιά της

Η συμμετοχή της Jennifer Hudson στην παραγωγή αποτελεί την τρίτη της παρουσία σε ρόλο παραγωγού στο Broadway μετά τα «A Strange Loop» και «Smash». Σε δήλωσή της η Jennifer Hudson ανέφερε ότι «πριν από 20 χρόνια η ζωή μου άλλαξε για πάντα εξαιτίας μιας ταινίας που λεγόταν “Dreamgirls”. Εμπνευσμένη από το εμβληματικό θεατρικό μιούζικαλ, μου δόθηκε η ευκαιρία της ζωής μου να ενσαρκώσω τη μοναδική Effie White, μια γυναίκα της οποίας η ιστορία και η φωνή παραμένουν ζωντανές μέσα μου. Είναι τεράστια τιμή να συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική ομάδα παραγωγής και να συμβάλω στην επιστροφή του έργου στη σκηνή μέσα από το όραμα της Camille A. Brown. Ανυπομονώ για το φθινόπωρο».

Το «Dreamgirls» έκανε την πρώτη του πρεμιέρα στο Broadway το 1981 και παρέμεινε στη σκηνή για σχεδόν 4 χρόνια, κερδίζοντας 6 βραβεία Tony από τις 13 υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει. Η Jennifer Holliday είχε ξεχωρίσει τότε για την ερμηνεία της και για το τραγούδι «And I Am Telling You I’m Not Going», το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές του μιούζικαλ. Η επερχόμενη παραγωγή θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη αναβίωση του έργου στο Broadway μετά το 1987. Οι παραγωγοί ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθούν οντισιόν παγκοσμίως, αναζητώντας ταλαντούχες γυναίκες κάθε ηλικίας και σωματότυπου, με στόχο μια σύγχρονη και ανανεωμένη σκηνική προσέγγιση.

Η Jennifer Hudson, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το «American Idol» πριν περάσει στον κινηματογράφο και στο θέατρο, επιστρέφει έτσι σε ένα έργο που σημάδεψε την καριέρα της, αυτή τη φορά πίσω από τα φώτα της σκηνής, συμβάλλοντας στη νέα δημιουργική πορεία ενός μιούζικαλ που συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη μουσικοθεατρική αφήγηση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Drew Barrymore σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα» πλάι στον Orlando Bloom και τo internet την αποθεώνει

Δες κι αυτό…