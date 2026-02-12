Celeb News 12.02.2026

Jennifer Aniston: Η δημόσια ευχή του Jim Curtis για τα γενέθλιά της

Ο Jim Curtis ευχήθηκε δημόσια στη Jennifer Aniston για τα 57α γενέθλιά της με ρομαντική ανάρτηση στο Instagram
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Aniston γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της και ο σύντροφός της, Jim Curtis, φρόντισε να της ευχηθεί δημόσια με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «The Book of Possibility» και ειδικός σε θέματα υπνοθεραπείας και ευεξίας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο κοινές τους φωτογραφίες. Στη λεζάντα έγραψε «Happy Birthday, my love», συνοδεύοντας την ευχή με ένα κόκκινο emoji καρδιάς. Στο ένα στιγμιότυπο το ζευγάρι φαίνεται να γελά αγκαλιασμένο πάνω σε γιοτ, ενώ στο δεύτερο, ασπρόμαυρο καρέ, ανταλλάσσει ένα φιλί.

https://www.instagram.com/jenniferaniston/

Ο Jim Curtis είχε αναφερθεί πρόσφατα και δημόσια στη σχέση τους, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» στις 26 Ιανουαρίου. Όπως αποκάλυψε, γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και η σχέση τους εξελίχθηκε φυσικά, μέσα από συζητήσεις που τους έφεραν πιο κοντά. Μάλιστα, ανέφερε ότι είναι μαζί σχεδόν έναν χρόνο.

Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες της Jennifer Aniston και του Jim Curtis είχαν κυκλοφορήσει τον περασμένο Ιούλιο, όταν απαθανατίστηκαν σε γιοτ στη Μαγιόρκα, παρέα με τον Jason Bateman και τη σύζυγό του Amanda Anka, καθώς και την Amy Schumer.

Παρότι η Jennifer Aniston κρατά συνήθως την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η συγκεκριμένη ανάρτηση έδωσε μια σπάνια, ζεστή ματιά στη σχέση τους, δείχνοντας πως το ζευγάρι διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο.

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!