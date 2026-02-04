Η Jennifer Aniston γίνεται viral ως η προσωπική κομμώτρια του Jason Bateman

Η Jennifer Aniston εμφανίζεται σε χιουμοριστικό βίντεο να αναλαμβάνει ρόλο κομμώτριας με απρόσμενο πελάτη τον στενό της φίλο και συνάδελφο Jason Bateman

Η Jennifer Aniston δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να αναλαμβάνει ρόλο κομμώτριας με απρόσμενο πελάτη τον στενό της φίλο και συνάδελφο Jason Bateman. Το στιγμιότυπο έχει καθαρά αυτοσαρκαστικό χαρακτήρα και λειτουργεί ταυτόχρονα ως έμμεση προβολή της σειράς προϊόντων περιποίησης μαλλιών LolaVie που ίδρυσε η Jennifer Aniston το 2021.

Στο βίντεο ο Jason Bateman καταφθάνει στην κατοικία της Jennifer Aniston στο Λος Άντζελες για ένα αυθόρμητο ραντεβού περιποίησης. Κάθεται σε καρέκλα μπροστά από καθρέφτη και σχολιάζει σκωπτικά την έλλειψη επαγγελματικού εξοπλισμού και τυπικότητας. Όπως λέει χαρακτηριστικά «Αυτός είναι ο προσωπικός μου χρόνος. Δεν ξέρω ποιες είναι οι χρεώσεις σου, αλλά θα έπρεπε να είναι χαμηλές». Η Jennifer Aniston του απαντά ότι το ραντεβού είναι «δωρεάν» και αρχίζει να περνά προϊόν styling στα μαλλιά του τα οποία παραμένουν εμφανώς στεγνά.

Η ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Ρέιτσελ στη σειρά «Friends» δείχνει να απολαμβάνει τη διαδικασία λέγοντας «Αυτό είναι όνειρο», με τον Jason Bateman να ανταπαντά με εμφανή ειρωνεία «Ναι, όνειρο». Στη λεζάντα της ανάρτησης η Jennifer Aniston σχολίασε επίσης με χιούμορ ότι «Μάλλον τώρα κάνω μαλλιά. Αναρωτιέμαι ποιος έχει σειρά». Η Jennifer Aniston και ο Jason Bateman διατηρούν φιλία δεκαετιών από τη δεκαετία του 1990 και έχουν εμφανιστεί μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις αλλά και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Η Jennifer Aniston πρωταγωνιστεί πρόσφατα στην ταινία «Murder Mystery 2», ενώ ο Jason Bateman έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη στενή τους σχέση σε συνεντεύξεις.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό «Vanity Fair» η Jennifer Aniston είχε δηλώσει ότι «Μερικές φορές κοιτάζεις τον εαυτό σου στα 20 και δεν αναγνωρίζεις ούτε εσένα ούτε τους ανθρώπους γύρω σου. Όμως εμείς μεγαλώσαμε μαζί». Από την πλευρά του ο Jason Bateman έχει τονίσει ότι η Jennifer Aniston είναι από τους πρώτους ανθρώπους που ενημερώνει για σημαντικές στιγμές στη ζωή των παιδιών του, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια και το βάθος της σχέσης τους.

Το βίντεο αντιμετωπίστηκε από το κοινό ως μια ελαφριά και ανθρώπινη στιγμή δύο καταξιωμένων ηθοποιών που αξιοποιούν το χιούμορ και τη φιλία τους χωρίς διάθεση σοβαρής επαγγελματικής προβολής, ενισχύοντας ωστόσο τη δημόσια εικόνα της Jennifer Aniston ως δημιουργού και επιχειρηματία στον χώρο της περιποίησης μαλλιών.

