Mad Bubble
Μουσικά Νέα 04.02.2026

Γιώργος Παπαδόπουλος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό»

Ο τραγουδιστής μιλά για τις κρίσεις πανικού, τις φοβίες του, ένα απρόοπτο από το παρελθόν και τη ζωή με τη σύζυγό του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο πλατό των γυρισμάτων του νέου video clip του Γιώργου Παπαδόπουλου βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής Happy Day, με τον τραγουδιστή να μιλά ανοιχτά για πτυχές της ζωής του που μέχρι σήμερα δεν είχε αποκαλύψει.

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο ίδιος εξομολογήθηκε πως εδώ και χρόνια δίνει μάχη με κρίσεις πανικού και έντονες φοβίες. Όπως περιέγραψε, ένα από τα πιο δύσκολα περιστατικά που έχει βιώσει συνέβη όταν βρισκόταν μέσα σε ταξί και ξαφνικά ένιωσε έντονη αδιαθεσία, πιστεύοντας πως παθαίνει εγκεφαλικό. Το ταξί σταμάτησε, εκείνος κατέβηκε και ξάπλωσε στο δρόμο, ενώ ο οδηγός τον βοήθησε να συνέλθει μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν υπήρχε κάποιο οργανικό πρόβλημα. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είναι αρρωστοφοβικός και πως συχνά αναζητά συμπτώματα και εξηγήσεις για οτιδήποτε νιώθει, κάτι που επιβαρύνει την καθημερινότητά του.

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μετά την εγκυμοσύνη – «Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη»

«Έχω πάρα πολλές φοβίες. Υποφέρω χρόνια από κρίσεις πανικού. Πριν από χρόνια, μια ημέρα ήμουν στον δρόμο μέσα σε ένα ταξί και ξαφνικά έπαθα κρίση πανικού, νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό. Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκα και ξάπλωσα στο δρόμο. Ευτυχώς ο ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια και μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε εκεί και έτσι συνήλθα. Μετά πήγα στο νοσοκομείο, έκανε εξετάσεις και ο γιατρός μου είπε ότι είμαι μια χαρά. Είμαι αρρωστοφοβικός, ψάχνω τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος.


Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό από το παρελθόν, το οποίο όπως είπε λίγο έλειψε να του δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση του. Κατά τη διάρκεια ενός bachelor party στη Θεσσαλονίκη, κάποιος τού έβαλε ένα γυναικείο εσώρουχο στην τσέπη του, το οποίο ανακάλυψε αργότερα η σύζυγός του. Ευτυχώς, όπως ανέφερε με χιούμορ, κατάφερε να εξηγήσει τι είχε συμβεί και να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις.«Στο παρελθόν είχα τραγουδήσει σε ένα μπάτσελορ στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια της βραδιάς μου έβαλαν ένα εσώρουχο στην τσέπη. Εγώ πήγα σπίτι μου κανονικά και όταν ξύπνησα η γυναίκα μου είχε βρει τα εσώρουχα. Ευτυχώς της εξήγησε πώς έγιναν τα πράγματα και σώθηκα».

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Τέλος, μιλώντας για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Γαλάτεια Βασιλειάδη, ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε πως μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας υπάρχουν εντάσεις και διαφωνίες, ακόμη και για μικροπράγματα της καθημερινότητας. Παρ’ όλα αυτά, η οικογένειά τους παραμένει προτεραιότητα, με το ζευγάρι να έχει 2 παιδιά και να ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να αποκτήσει άλλα.

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
